الجيش الأردني: ضربات التحالف قتلت 7 آلاف من “داعش” وأفقدته 20% من قدراته

أعلن قائد سلاح الجو الملكي الأردني اللواء منصور الجبور، الأحد، أن تنظيم “داعش” خسر 20% من قدراته القتالية منذ بدء ضربات التحالف الدولي التي كبدته أيضاً خسائر في الأرواح تقدر بأكثر من 7 آلاف مقاتل، بحسب الأناضول.

وخلال مؤتمر صحفي عقده الجيش الأردني في عمان، الأحد، لعرض تفاصيل العمليات التي نفذتها مقاتلاته خلال الأيام الثلاثة الماضية ضد “داعش”، قال قائد سلاح الجو الملكي الأردني اللواء منصور الجبور إن “تنظيم داعش الإرهابي خسر 20% من قدراته القتالية منذ بدء عمليات التحالف الدولي ضده قبل نحو 6 أشهر”، مشيراً إلى أن ضربات التحالف الجوية كبدت التنظيم خسائر في الأرواح تقدر بأكثر من 7 آلاف مقاتل”.

وخلال الأيام الثلاثية الماضية، شنت أسراب من مقاتلات سلاح الجو الملكي الأردني عدة ضربات جوية على “أهداف منتخبة للتنظيم الإرهابي (داعش)، وتم تدمير الأهداف جميعها وعادت الطائرات إلى قواعدها سالمةَ”، بحسب بيانات للجيش الأردني.