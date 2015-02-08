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إزالة 30 حالة تعدي على الأراضي الزراعية بسوهاج‎

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إزالة 30 حالة تعدي على الأراضي الزراعية بسوهاج‎ إزالة 30 حالة تعدي على الأراضي الزراعية بسوهاج‎

أعلن أيمن عبد المنعم محافظ سوهاج عقب وصوله ديوان عام المحافظة عن إزالة عدد 30 حالة تعدي علي الأراضي الزراعية بالأمس بعدد 3 مراكز بالمحافظة وأكد علي اتخاذ كافة الاجراءات القانونية والإدارية اللازمة حيالها.

ومن جانبه قال المهندس علاء ياسين سكرتير عام المحافظة أن المراكز التي قامت بالإزالات تحت إشرافه هي مراكز ساقلتة وسوهاج وجهينة وبالاشتراك مع مديرية الزراعة بسوهاج وشرطة المسطحات المائية بالمحافظة وبتأمين من قوات الأمن ومعدات الوحدات المحلية المختلفة بعمل حملات مكبرة بالأمس.

أسفرت عن تنفيذ إزالات لعدد 30 حالة تعدي علي الاراضي الزراعية حيث تمت إزالة عدد 11 حالة تعدي علي الأراضي الزراعية ناحية مركز ساقلتة وإزالة عدد 9 حالات ناحية مركز سوهاج ، كما تمت إزالة عدد 10 حالات ناحية مركز جهينة منها حالتين قام المتعدي بإزالتها .

وشدد المحافظ علي المتابعة المستمرة لظاهرة التعديات علي الأراضي الزراعية وأملاك الدولة بسوهاج وتكثيف الحملات للقضاء علي تلك الظاهرة والحفاظ علي الرقعة الزراعية وأملاك الدولة .

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