10 استخدامات مفاجئة للفازلين

هل تستخدمين الفازلين!! سواءً أكانت إجابتك نعم أم لا فستفعلين ذلك بعد قراءة هذا المقال. فالفازلين يعتبر من المستحضرات البارعة في الكثير من الأمور الجمالية المختلفة للبشرة.

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تألقي باستخدام الفازلين بأكثر من 10 استخدامات تجميلية مبتكرة:

1.لإخفاء تقصف الشعر: يمكنك وضع القليل من الفازلين على نهايات أطراف شعرك المقصف. فهذا التكنيك سيترك شعرك خاليًّا من النهايات الجافة وغاية في الأناقة والروعة. ولكن تجنبي الإكثار من الفازلين على أطراف الشعر حتى لا يبدو دهنيًّا مزعجًا.

2.لتألق البشرة: بدلًا من استخدام الكثير من منتجات التجميل على بشرتك لإظهار تألقها وجمالها استخدمي فقط القليل من الفازلين على الجبهة والخدين لتحصلين على توهج رائع لبشرتك في الحال.

3.وللحصول على توهج لبشرتك كالمشاهير: إذا كنت ترتدين تنورةً قصيرة، أو قميصًا بلا أكمام وتريدين الحصول على توهج لجميع أجزاء جسمك كالمشاهير فالفازلين هو الحل الأمثل لذلك. فقط قومي بوضع طبقة رقيقة من الفازلين على بشرتك.

4.تهدئة حروق الشمس: إذا تعرضتِ لحروق الشمس وتريدين السيطرة على بشرتك وتهدئتها عليك وضع الفازلين باستمرار لترطيب البشرة ومنع تقشيرها.

5.عند صبغ الشعر: إذا كنت تحاولين الحصول على شعر أحمر طبيعي، أو أسود قومي بوضع الفازلين على بداية خط شعرك وحول وجهك ورقبتك لمنع آثار الصبغة من الالتصاق على وجهك ورقبتك. .

6.ترطيب البشرة: الفازلين مرطب رائع لبشرتك، فهو عميق المفعول ولا يسد مسام البشرة، فاستخدميه دائمًا لترطيب بشرتك.

7.عند طلاء الأظافر: غطي جلد يديك بالفازلين قبل وضع طلاء الأظافر؛ فهذا الأمر سيساعد على عدم التصاق الطلاء بالأظافر ليترك يديك نظيفةً تمامًا.

8.جفاف الشفتين: إذا كانت شفتيك جافة في الشتاء. يمكنك وضع طبقة خفيفة من الفازلين على شفتيك بدلًا من مستحضرات الشفاه الغير موثوق بها

9.رموش أكثر كثافة: وكذلك قد يساعدك الفازلين في الحصول على رموش كثيفة وطويلة إذا قمت بوضع القليل منه يوميًّا على رموشك.

10.لوشن الفازلين لترطيب البشرة: وأخيرًا يمكنك استخدام لوشن الفازلين لترطيب بشرة وجهك قبل وضع الماكياج، ولترطيب جميع مناطق جسمك.

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