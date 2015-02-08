تأجيل محاكمة مرسي في “هروب سجن النطرون” لجلسة 11 فبراير لاستكمال مرافعة الدفاع

أجلت الدائرة ” 15 ” بمحكمه جنايات شمال القاهرة والمنعقدة بأكاديمية الشرطة قضية هروب المساجين من سجن وادي النطرون والمعروفة أعلامياً بـ ” الهروب الكبير ” والمتهم فيها الرئيس السابق المعزول محمد مرسي و 130 متهم من ضمنهم رشاد بيومى و محمود عزت و محمد سعد الكتاتنى و سعد الحسينى و محمد بديع عبد المجيد و محمد البلتاجى و صفوت حجازى و عصام الدين العريان و يوسف القرضاى وأخرين من قيادات الجماعة وأعضاء التنظيم الدولى وعناصر حركة حماس الفلسطينيه وحزب الله اللبنانى .. لجلسة 11 فبراير لسماع مرافعة دفاع المتهمين محمد ايمن حجازي واحمد ابراهيم.

وحددت جلسة 14 فبراير لمرافعة دفاع احمد العجيزي وحازم فاروق وسعد الحسيني، مع استمرار حبس المتهمين.

صدر القرار برئاسة المستشار شعبان الشامى وعضوية المستشارين ياسر الأحمداوى وناصر صادق بربرى وبحضور ضياء عابد المحامي العام بنيابة امن الدولة العليا وبسكرتارية أحمد جاد و محمد رضا.