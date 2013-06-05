الإسعافات الأولية للغريق..الخطوات وما يجب القيام به فى الحال

كلنا نصادف هذه المواقف بين الحين والآخر، بأن يتعرض أحد الأصدقاء أو الأهل إلى الغرق، ولا نستطيع أن نفعل شيئا ولكن يجب علينا تعلم كيفية التعامل مع هذه الأمور الضرورية والطارئة.

يقول الدكتور محمد عبد الهادى استشارى جراحات الطوارئ، إن على الإنسان تعلم بعض الخطوات البسيطة التى من خلالها يستطيع مواجهة أى موقف يمر عليه، ويضطر للتعامل معه بسرعة لينقذ حياة إنسان، ويحدث عند الغرق مثلا أن لا يستطيع من تعرض للغرق التنفس أو استنشاق الهواء بسهولة وفى هذه الحالة عليك أن تقوم بالضغط على قفص الغريق الصدرى ببطء والعمل على القيام بالتنفس الصناعى بوضع الفم على الفم كما نعلم جميعا.

وفى هذه الحالة يكون قد حدث فى الغالب نوع من الانسداد فى القنوات الخاصة بالهواء فى الإنسان نتيجة أنه غرق تحت الماء، وعلى الإنسان التعامل مع هذه الحالة بأن يقوم بتمديد الغريق وفتح فمه ووضع يده تحت ذقنه ويقوم فتح فتحتى الأنف، ثم بعد ذلك القيام بعملية التنفس الصناعى بوضع الفم على الفم وزفير الهواء بشدة ومن الممكن أن يقوم الإنسان بهذا الأمر، حتى أربع مرات على سبيل المثال، وبعدها يتحقق المنقذ مما إذا كان الغريق قد عاود التنفس مرة أخرى، واستطاع ذلك أم لا، وهل استجاب أم لا وإن لم يستجب يجب القيام بأربعة تمارين تنفس صناعية أخرى.