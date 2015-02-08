اجتماع مغلق يعقده محافظ الأقصر الجديد بمكتبه في ديوان عام المحافظة

عقد الدكتور محمد سيد بدر -محافظ الأقصرالجديد- اجتماعاً مغلقاً، بمكتبه في ديوان عام المحافظة، مع مديري الإدارات، ووكلاء الوزارات، وبحضور اللواء طارق سعدالدين، محافظ الأقصر السابق، للإستفادة من خبرته السابقة كمحافظ للإقليم، لنحو سنة ونصف.

ويأتي هذا الاجتماع، للتعرف علي مشكلات المحافظة، والمعوقات التي تقف أمام المشروعات التنموية.

واستعرض مسئولوا المحافظة -خلال الاجتماع- المشاريع المتوقفة، مثل مشروع إحياء طريق الكباش الأثري، ومشاريع الصرف الصحي، كما تناول الاجتماع، سبل جذب الاستثمارات للمناطق الصناعية الثلاث، “بأرمنت والبغدادي وطيبة” .