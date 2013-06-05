نصائح لرفع الكوليسترول النافع

تحتاج أجسادنا إلى رفع نسب الكوليسترول النافع بقدر احتياجها لتقليل الكوليسترول الضار، الذى يعمل على سد الشرايين وتشير الدراسات إلى أن أغلب الأطعمة السريعة فضلا عن نمط الحياة المتمدن يؤدى إلى ارتفاع نسبه الضارة، فما هى النصائح التى يمكن من خلالها رفع الكوليسترول المفيد.

يوضح لنا الدكتور مجدى بدران عضو الجمعية المصرية للحساسية والمناعة واستشارى الأطفال وزميل معهد الطفولة جامعة عين شمس إنه يمكنا رفع الكوليستيرول المفيد عن طريق بعض الخطوات منها:

>  الرياضة المنتظمة

>  الحد من زيادة الوزن والسمنة

>  الإقلال من الدهون المشبعة : المنتجات الحيوانية مثل السمن وزيت النخيل وزيت جوز الهند

>  الإقلال من الأغذية السريعة الغربية النمط

>  عدم شرب الخمور

>  مقاطعة التدخين: مقاطعة التدخين سواء الإيجابى أو السلبى يزيد من مستوى الكولسترول المفيد.

>  تناول بعض الأطعمة منها.

> • الأغذية الغنية بالألياف مثل الخضراوات والفاكهة الطازجة والخبز الغنى بالردة والحبوب الكاملة والبقول.

> • المكسرات على ألا تزيد عن حفنة ( ملء كفة اليد).

> • الأسماك: السردين والتونة والسلمون

> • الزيت الحار ( زيت بذور الكتان) وزيت السمك وزيت الزيتون وزيت فول الصويا.