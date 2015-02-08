محافظ أسيوط الجديد: أسيوط من أفقر محافظات مصر وتحتاج إلى تضافر كل الجهود

وجه المهندس ياسر الدسوقي -محافظ اسيوط الجديد- الشكر للواء إبراهيم حماد المحافظ السابق، على مجهوداته التى بذلها فى سبيل تنمية المحافظة، خلال اكثر من عام.

وأشار إلى انه، قبيل تسلمه مهام عمله، أنه سوف يكمل مجهودات سابقه، ويستفيد من خبراته مشيراً الى انه، ليس على علم كامل بمشكلات المحافظة، لكن يعرف جيداً أن أسيوط من أفقر محافظات الجمهورية، وانها تحتاج ألى تضافر كل الجهود،

وأضاف “لن تنهض المحافظة الا بسواعد ابنائها، والعمل بروح جماعية، وكفريق واحد” لافتا إلى أن الرئيس عبد الفتاح السيسى، كانت تكليفاته فى هذا الشأن واضحة للمحافظين، حينما طلب منا التواجد فى الشارع، وحفظ الامن، ومواجهة الفساد، والعمل على نجاح الاستحقاق الثالث من خارطة المستقبل، وهى الانتخابات البرلمانية القادمة، وتعزيز العمل من أجل نجاح المؤتمر الاقتصادي، الذى تعقده مصر الشهر القادم.

واوضح محافظ اسيوط الجديد، ان منظومة العمل الجديدة، ستتركز ايضاً على حل المشكلات، وتحسين الظروف المعيشية، من خلال استغلال كافة موارد المحافظة الذاتية، وتطوير منظومة النظافة، ومحاربة الاهمال، والاهتمام بقضية الحفاظ على اراضى الدولة، والنيل وازالة التعديات.

وأضاف ” الدسوقى ” اننى اتمنى ان نعمل جميعا يد واحدة، من اجل التنمية والتغيير للافضل، بالاضافة إلى التعاون والتنسيق، مع كافة الجهات المعنية بالمحافظة، لافتاً إلى أن للاعلام دور هام ورئيسى فى الارتقاء، ومواجهة المشكلات على ارض الواقع، قائلا يهمنى النقد البناء الذى يهدف الى البناء لا الهدم، النقد الذى يدفع الى الامام وتحسين الظروف وتحقيق تنمية حقيقية.

يذكر ان المهندس ياسر الدسوقى عطية من ابناء محافظة الغربية لكنه نشأ وتعلم فى محافظة الجيزة من مواليد 1968 حصل على بكالوريوس الهندسة المدنية وحصل على دبلومة فى ادارة المشروعات من الجامعة الامريكية وماجستير ادارة اعمال .