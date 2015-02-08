إجراءات أمنية مكثفة بمطار القاهرة استعدادًا لوصول “بوتين”

استعدت سلطات مطار القاهرة الدولي لوصول الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، في إطار زيارته للبلاد والمقررة غداً الإثنين لبحث أوجه التعاون المشترك بين البلدين في كافة المجالات الاقتصادية والاستثمارية والتجارية.

وذكرت مصادر أمنية بالمطار أنه سوف يتم إغلاق الطريق المؤدي لاستراحة رئاسة الجمهورية، مساء اليوم، وسط إجراءات امنية مكثفة وتمشيطه بواسطة الكلاب البوليسية وخبراء المفرقعات وهو الإجراء الأمني المتبع ، ويقوم الحرس الجمهوري باستلام الاستراحة في الساعة الأولي من صباح غد لتجهيزها لمراسم وصول الرئيس الروسي واستقباله بالمطار في زيارته الأولي للقاهرة منذ 10 سنوات ، وهي الزيارة التي يهتم بها دول العالم لما لها من أهمية استراتيجية وسياسية كبيرة .

ومن المقرر ان يستقبل الرئيس عبد الفتاح السيسي بالصالة الرئاسية نظيره الروسي.

وقامت سلطات المطار بتعليق الأعلام المصرية الروسية في كافة الطرق المؤدية من وإلي الصالة الرئاسية كما قامت سلطات الأمن بالمطار بتأمين الطرق برجال البحث السريين خلال الساعات الحالية لحين بدء خطة تأمين وصول الرئيس الروسي التي تبدأ مساء اليوم وتستمر لحين مغادرته القاهرة مساء الثلاثاء القادم .