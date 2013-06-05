احذر إهمال عيون طفلك أثناء وجوده بالحضانة فهو أكثر عرضة لفقدان بصره

زياد عوف يسأل طفلتى عمرها الآن 3 سنوات ونصف، ولدت مبتسرة وتواجدت بحضانة تنفس صناعى لمدة شهرين مما أصابها بتليف فى شبكية العينين من الدرجة الخامسة، والعين اليسرى مصابة بالمياه الزرقاء، وأجرى لها الدكتور أحد الأطباء عملية جسم زجاجى، وانفصال شبكى بالعين اليمنى ولكن دون جدوى فهى الآن لا ترى نهائيا بعينيها فهل هناك وسائل لإعادة النظر لابنتى؟

يجيب الدكتور إيهاب سعد أستاذ طب وجراحة العيون بطب قصر العينى قائلا : اعتلال الشبكية الناتج عن الولادة المبكرة سببه الرئيسى هو عدم اكتمال نمو الشبكية والتى تعتبر الجزء الخلفى الحساس من العين الذى يستقبل الصورة ويرسلها إلى المخ حتى يتمكن الشخص من الرؤية ويتم اكتمال نمو الشبكية فى أواخر الشهر الثامن بالتزامن مع كل أنسجة الجسم وبالتالى لا يحتاج الطفل مكتمل النمو إلى حضانة بينما يحتاج الطفل المولود أقل من 32 أسبوعا والأقل من 1500 جرام فى معظم الأحيان إلى حضانة حتى يكتمل نمو جسمه فى رعاية الحضانة بكل إمكانيتها إلى أن يستطيع التعامل مع العالم الخارجى بدون مساعدة.

كما أن طبيب الأطفال المتخصص فى المحافظة على حياة الطفل وتنفسه والالتهابات التى قد تصيبه عادة ما يوصى طبيب أطفال الحضانات بفحص شبكية الطفل بعد شهر من الولادة بواسطة طبيب شبكية عيون الأطفال المتخصص، حتى يتسنى معرفة اكتمال نمو شبكية الطفل من عدمه، والتدخل إذا ما لزم الأمر لمنع تدهور النظر وحدوث انفصال شبكى كامل " المرحلة الخامسة كما حدث للطفلة " وفى هذه الحالة فإن جراحات الشبكية والجسم الزجاجى، تكون نتائجها وقدرتها على إصلاح الشبكية ضعيفة وذلك لشدة المرض أما بالنسبة لارتفاع ضغط العين المزمن فمن الممكن فى هذه الحالة إجراء جراحات لضغط العين بالليزر دون فتح العين لتخفيف الألم المستمر فى هذه الحالة.

جدير بالذكر أن هناك جهازا متخصصا لفحص شبكية عيون الأطفال المبتسرين لتشخيص مرحلة المرض بدقة ومتابعة الطفل لحين تمام الشفاء.