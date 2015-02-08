بالصور.. بدء تلقي أوراق المرشحين للبرلمان.. وأعضاء الوطنى يتصدرون المشهد بقنا

بدأت اللجنة العليا للانتخابات البرلمانية بمحكمة قنا الابتدائية بقنا برئاسة المستشار حسن كامل، اليوم الأحد، فى تلقى أوراق الراغبين في الترشح للانتخابات البرلمانية، حيث توافد العشرات من المرشحين منذ الساعات الأولى للتقدم بأوراق ترشحهم حيث قام رئيس اللجنة بتخصيص اماكن لكل دائرة والتى بلغت 8 دوائر لتسهيل عملية تقديم الأوراق وتسلمها.

ومن ناحية آخرى شهد أول أيام التقدم بالأوراق تصدر أعضاء الحزب الوطني السابقين المشهد والتواجد مبكراً بالمحكمة ومن المتقدمين بأوراقهم اللواء عمر الطاهر خلف الله، عضو وطني سابق ، وكيل اللجنة التشريعية في مجلس الشعب خلال دورة 2005 ،عن دائرة نجع حمادي ، وجمال النجار من قبيلة “الأشراف” نائب وطنى سابق وترشح عن حزب المصرين الأحرار عن دائرة ومدينة قنا ، واللواء سيد فؤاد أبوزيد نائب شورى عن الوطنى سابقا عن أكبر برلماني عن الحزب الوطني في مجلس الشورى السابق ، ترشح عن دائرة دشنا والوقف ، فرديى عن جبهة مصر بلدي ، وفتحي قنديل برلمانى وطنى سابق عن دائر نجع حمادي.

كما تقدم كلا من محمد جاب الله نائب سابق عن حزب “النور” عن دائرة دشنا والوقف ، ومحمود أحمد معتوق ،عن دائرة مركز ومدينة قنا فردى عن حزب “النور ” ومحمد حسن العجل ،فردي مستقل وسامح عبداللطيف ، مستقل عن دائرة دشنا ، وبهاء عبدالجبار ،دائرة قنا والمحامي أحمد كامل الدقان عن حركة ” تمرد” بدائرة مركز دشنا والصحفي مصطفي يونس ،أبن قبيلة الهوارة عن دائرة نجع حمادي ، فردي ، والصحفي عرفات على بجريدة الأهرام عن دائرة بندر ومركز قنا وسعد أبراهيم أبوزيد وكيل المجلس المحلى للمحافظة السابق من قبيلة “الحميدات ” بدائرة بندر ومركز قنت.