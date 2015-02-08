فيديو.. محافظ المنوفية الجديد يتفقد إدارات ديوان عام المحافظة

تفقد الدكتور هشام عبد الباسط، محافظ المنوفية الجديد -فى أول يوم عمل له- إدارات ديوان عام المحافظة.

التقي خلال جولته، موظفى الديوان معرباً عن أمله بأن تكون بداية موفقة، مشدداً على ضرورة التعاون والتنسيق بين الإدارات والعمل، كمنظومة متكاملة، لتحقيق الصالح العام، دون اي توان او تقصير، قائلا “العمل الجماعي هو أساس النجاح، وتقدم الدول “.

وفى إجابته، على سؤال حول رؤيته المستقبلية للمحافظة، أوضح المحافظ أنه ينظر للمستقبل بعين التفاؤل، خاصة انه ليس غريبا على المحافظة، ولم يلمس من قياداتها إلا الاخلاص والعمل الجاد، وانه سيعمل جاهدا على تحقيق كافة متطلبات المواطن المنوفي، واضعا أياها على رأس أولوياته، وخاصة منظومة النظافة والصحة بالمحافظة.

كما أكد، أنه سيعمل على الانتهاء من كافة المشروعات فى مواعيدها، طبقا للجداول الزمنية الموضوعه لكل مشروع.