السيسي للغرب: لستم الوحيدون الذين تمتلكون قضاء مستقلا

أكد الرئيس عبدالفتاح السيسي ضرورة احترام مبدأ استقلال القضاء، وقال: «القضاء المصري مستقل ومن الضروري أن يعلم الغرب أنهم ليسوا الوحيدين الذين يملكون قضاء مستقلًا».

وعن سجن بعض النشطاء لاعتراضهم على قانون التظاهر، قال السيسي، في حواره لمجلة «ديرشبيجل» الألمانية الذي نشرته، الأحد، إن قانون التظاهر مستمد من القانون الألماني والفرنسي والسويسري، الذي ينص على ضرورة أخذ تصريح بالتظاهر، وهؤلاء النشطاء اختاروا خرق القانون، واستطرد: «هناك 90 مليون مصري يحتاجون للمياه والخبز وتنمية البلاد، وعندما تستمر المظاهرات ليل نهار كيف يمكننا تحقيق ذلك».