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القبض على 3 من أعضاء «الإخوان» بحوزتهم سلاح ناري و10 زجاجات مولوتوف بالشرقية

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تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الشرقية بالتنسيق مع مباحث مركز شرطة ديرب، الأحد، من ضبط 3 من عناصر الإخوان وبحوزتهم سلاح ناري وكمية من الشماريخ والمولوتوف أثناء تواجدهم أمام مركز شرطة ديرب نجم قبل إشعالهم النيران بالمركز.

أخطر اللواء سامح الكيلانى، مدير أمن الشرقية، من اللواء رفعت خضر، مدير المباحث الجنائية، بقيام أجهزة الأمن بالتنسيق مع مباحث مركز شرطة ديرب بضبط «مصطفى. ح. م»، 47 سنة، محام، و«سامى. م. ع»، 51 سنة، عامل، و«حمادة. ا . أ»، 37 سنة، محصل، يقيمون بدائرة المركز أثناء تواجدهم أمام مركز الشرطة مستقلين السيارة رقم «4527 ر أ».

تم ضبط المتهمين وبتفتيش السيارة عثر بداخلها على سلاح ناري و10 زجاجات مولوتوف وعدد من شعارات رابعة، فتم التحفظ على المتهمين وجارٍ تحرير المحضر اللازم وأخطرت النيابة العامة للتحقيق.

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