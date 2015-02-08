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بالفيديو.. محافظ الوادي الجديد في جولة تفقدية لبعض مدارس المحافظة

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بالفيديو.. محافظ الوادي الجديد في جولة تفقدية لبعض مدارس المحافظة بالفيديو.. محافظ الوادي الجديد في جولة تفقدية لبعض مدارس المحافظة

محافظ الوادى الجديد

أجرى اللواء محمود عشماوي -محافظ الوادى الجديد- جولة تفقدية لبعض مدارس المحافظه بمركز الداخلة، حيث تفقد المحافظ،  مدرسه موط الثانويه بنين، وذلك للاطمئنان علي سير العملية التعليمة، والوقوف على احتياجاتها، مع بداية الفصل الدراسي الثاني .

وهنأ المحافظ التلاميذ، ببداية الفصل الدراسي الثاني، متمنيًا لهم التوفيق، وطالبهم الاجتهاد والمذاكرة، والحرص على الحضور وممارسة الأنشطة المتعددة.

ومن جانبه، أكد مدير عام التعليم بالمحافظة، أن عدد المدارس التى بدأت الدراسة بها اليوم،  56  مدرسة، بواقع  426  طالب،  وأنه تم تسليم الكتب الدراسية للطلاب، مؤكدا على انتظام سير العملية التعليمية بالمدارس، وتواجد المعلمين والطلاب بالمدارس.

ووجه المحافظ بتنفيذ مجموعات تقويه للطلاب بالمدارس، وكذلك توجيه رحلة لقناه السويس للطلاب، خلال الأيام القادمة. ​

 

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