150 سائح فرنسي يصلون الأقصر لزيارة المعالم الأثرية

قال اللواء طيار هشام الحسيني، مدير مطار الأقصر الدولي، إن المطار استقبل ، اليوم الأحد ، نحو 150 سائح فرنسي قادمين من مطار تشارل ديجول بفرنسا لزيارة المناطق الأثرية والسياحية بالمدينة.

وبدأ السياح الفرنسيين جولاتهم السياحة صباح اليوم بزيارة معبدي الكرنك والاقصر بالبر الشرقي ثم يتوجهون الي البر الغربي لزيارة معبد حتشبسوت وتمثالي ممنون ومعبد هابو ومقابر وادي الملوك والملكات و الرامسيوم .

كما أن السياح الفرنسيين سيقضون عدة ليالي علي متن إحدي المراكب النيلية العاملة بين مدينتي الأقصر وأسوان وسيزورن مختلف المناطق الأثرية بين المدينتين.

كانت الأقصر قد شهدت وصول أول طائرة قادمة من باريس فى منتصف فبراير الماضى، حاملة على متنها أول فوج سياحى فرنسى منذ قرار الحكومة الفرنسية برفع حظر السفر عن مواطنيها إلى المقاصد السياحية فى مصر.