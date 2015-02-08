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المرصد السوري: القوات الكردية تستعيد السيطرة على 128 قرية بريف عين العرب

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المرصد السوري: القوات الكردية تستعيد السيطرة على 128 قرية بريف عين العرب المرصد السوري: القوات الكردية تستعيد السيطرة على 128 قرية بريف عين العرب

البشمركة

أفاد المرصد السوري لحقوق الانسان بأن وحدات حماية الشعب الكردي استعادت السيطرة على ما لا يقل عن 128 قرية خلال 15 يوماً في ريف عين العرب (كوباني).

وقال المرصد في بيان أصدره الاحد، إن وحدات حماية الشعب الكردي مدعمة بلواء ثوار الرقة وكتائب شمس الشمال تمكنت من تحقيق مزيد من التقدم والسيطرة في ريف عين العرب (كوباني)، حيث استعادت السيطرة على ما لا يقل عن 128 قرية خلال 15 يوماً منذ 24 من شهر يناير الماضي تاريخ سيطرة الوحدات الكردية على أول قرية بمحيط مدينة عين العرب (كوباني).

وأشار المرصد إلى أن وحدات الحماية تتمكن بذلك من استعادة السيطرة على أكثر من 35 بالمئة من مجموع قرى ريف عين العرب (كوباني)، حيث تشهد قرى في الريف الغربي اشتباكات عنيفة بين مقاتلي الوحدات والكتائب من طرف وتنظيم “داعش” من طرف آخر، فيما تشهد قرى أخرى بريفها انسحاباً من قبل التنظيم.

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