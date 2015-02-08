الدفاع يتقدم بـ 14 دافع لتبرئة المتهمين بقضية الهروب من سجن وادي النطرون ‎

قدم المحامي علاء علم الدين، دفاع كل من محمد البلتاجي، وعصام العريان، وسعد الكتاتني، مذكرة تتضمن 14 دفع قانوني، أستند اليهم في طلب البراءة، من محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بأكاديمية الشرطة.

حيث دفع ببطلان القبض والتفتيش الحاصل 27 يناير 2011، وما بني عليهما في إيداع المتهمين، بسجن وادي النطرون، وذلك لعدم صدور اذن من النيابة العامة، بالقبض والتفتيش، ولعدم صدور قرار بالاعتقال.

وأضاف أنه، علي فرض صدور قرار شفوي بالاعتقال، فإنه يدفع بانعدام قرار الاعتقال الشفوي، المزعوم من وزير الداخلية الاسبق “حبيب العادلي”، بمقتضي تفويض من ررئيس الجمهورية “حسني مبارك”، لصدور قرار الاعتقال، ممن لا يملك سلطة إصداره، نظراً لزوال صفة رئيس الجمهورية عنه، اعتباراً من 25 يناير وهو تاريخ عزله.

كما دفع ببطلان قرار الاتهام، فيما تضمنه الاتهام، بالاشتراك بطريقي الاتفاق، والمساعدة في قتل 14 سجيناً من سجناء وادي النطرون، وذلك للخطأ في الإسناد، وخالفة الثابت بالاوراق من أنه لا يوجد ثمة قتلى او مصابين بين سجناء وادي النطرون اثناء الاحداث.

كما دفع ببطلان قرار الاتهام، فيما تضمنه الاتهام، بالاشتراك بطريقي، الاتفاق والمساعدة في قتل المحكوم عليه “شريف عبد الحليم محمد النجار”، وذلك للخطأ في الإسناد، ومخالفة الثابت بالاوراق، من أنه لا يوجد ثمة قتلي أو مصابين بين سجناء سجن المرج، بتاريخ 29 يناير 2011، وان المحكوم عليه وفقا للإقرارات الصادرة من إدارة سجن المرج، قتل بمعرفة حراس السجن، اثناء محاولته الهروب في 11 فبراير 2011 ولاحق ذلك للفترة الزمنية المقام عنها الدعوى، وفقا لقرار الاتهام، والمحصورة بين عامي 2010 وأوائل فبراير 2011.

كما دفع ببطلان قرار الاتهام، فيما تضمنه الاتهام بالاشتراك بطريقي الاتفاق والمساعدة، في قتل 30 سجيناً من سجناء ابو زعبل، وذلك للخطا في الاسناد ومخالفة الثابت بالاوراق، فيما يخص عدد السجناء القتلى، بمنطقة سجون ابو زعبل والقائم بقتلهم.

كما دفع علم الدين، بعدم قبول الدعوى بخصوص الاتهام، بالاشتراك بطريقي الاتفاق والمساعدة، في قتل السجناء في سجن ابو زعبل، لرفعها من غير ذي صفة، وذلك وفقاً للاقرارات الصادر من حراس هذا السجن، من أنهم هم من قاموا بأطلاق النار، علي هؤلاء المساجين لمنعهم من الهروب، وأن وقائع القتل كانت في تاريخ سابق علي احداث مهاجمة السجن، واقتحامه.

كما دفع بعدم قبول الدعوى، بخصوص الاتهام الوارد بالبند، من قرار الاتهام، بالاشتراك بطريقي الاتفاق والمساعدة، من عناصر حماس وحزب الله واخرين في التعدي علي الضباط الثلاثة، وأمين الشرطة الوارد بأسمائهم بالاوراق، واختطافهم ونقلهم الي غزة، واحتجازهم بمعرفة حركة حماس، وذلك لرفعها من غير ذي صفة وفقا للثابت بالاوراق في القضية 199 لسنة 2013، حصر امن الدولة والمقيدة برقم 31 لسنة 2013، حصر تحقيق أمن الدولة العليا، والمرفقة بالاوراق والسابق بها تحديد اسماء القائمين، بارتكاب هذة الجريمة من العناصر الجهادية في سيناء، وتحديد مكان احتجاز المختطفين بجبل الحلال بسيناء، وعدم ارتباط هذة الواقعة من قريب او من بعيد، بحركة حماس، او بالمتهمين محل الدفاع.

كما دفع بعد صحة واقعة اقتحام السجون، بالاشتراك والمساعدة من المتهمين مع عناصر مسلحة، استخدمت الاسلحة النارية الثقيلة والالية، وذلك استنادا إلي إقرارات قوات التامين في هذة السجون، بأنسحبهم وإخلاء مواقعهم وعدم تعرض تلك السجون لاي هجوم او اقتحام، باستخدام تلك الاسلحة المذكورة.

ودفع بعدم صحة واقعة تمكين المقبوض عليهم من الهرب من عناصر حركة حماس وحزب الله وغيرهم من المساجين بالاشتراك والمساعدة من المتهمين واستحالة حدوث ذلك الاشتراك وتلك المساعدة وذلك استاندا لتقرير المخابرات العامة في هذا الشأن

وكان الدفع التاسع بشأن انتفاء صلة المتهمين بكافة احداث التعدي علي اقسام ومراكز الشرطة والاكمنة الحدودية الواقعة علي الشريط الحدودي

كما دفع بكيدية وتلفيق الاتهام بالاشتراك بطريقي الاتفاق والمساعدة في الشروع في قتل المجني عليه ابراهيم محمد عبد القادر من قوة تأمين سجن ابو زعبل وذلك استنادا للتقرير الطبي المرفق بالاوراق والذي أثبت ان اصابة المذكور المزعومة قديمة مر عليها أكثر من 10 اعوام سابقة عن تاريخ الدعوي

ودفع علم الدين ايضا بانتفاء صلة المتهمين بجريمة الشروع في قتل المجني عليه احمد سعيد محمد عبد الرحمن من قوة تأمين سجن ابو زعبل

وبطلان تحريات المقدم محمد مبروك لتجاوزه حدود الاختصاص الاقليمي بأجرائه تحريات خارج جمهورية مصر العربية بالمخالفة لنص المادة 23 أ . ج

ودفع علم الدين، بتوافر حالتي الضرورة الملجئة، والاكراه المادي والمعنوي، علي مغادرة المتهمين لسجن وادي النطرون، علي فرض قانونية إيداعهم به.

أما الدفع الرابع عشر والاخير فقد دفع ببطلان تحريات المخابرات العامة لمخالفتها الواقع .

والجدير بالذكر ان هذة القضية المتهم فيها الرئيس الأسبق المعزول محمد مرسي و 130 متهم من ضمنهم رشاد بيومى و محمود عزت و محمد سعد الكتاتنى و سعد الحسينى و محمد بديع عبد المجيد و محمد البلتاجى و صفوت حجازى و عصام الدين العريان و يوسف القرضاى وأخرين من قيادات الجماعة وأعضاء التنظيم الدولى وعناصر حركة حماس الفلسطينيه وحزب الله اللبنانى .

تعقد الجلسة برئاسة المستشار شعبان الشامى وعضوية المستشارين ياسر الأحمداوى وناصر صادق بربرى وبحضور ضياء عابد المحامي العام بنيابة امن الدولة العليا وبسكرتارية أحمد جاد و محمد رض