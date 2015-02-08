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بالصور.. إقبال مكثف من المرشحين لتقديم أوراقهم الانتخابية بأسيوط

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بالصور.. إقبال مكثف من المرشحين لتقديم أوراقهم الانتخابية بأسيوط بالصور.. إقبال مكثف من المرشحين لتقديم أوراقهم الانتخابية بأسيوط

اقبال مكثف من المرشحين لتقديم أوراقهم الانتخابية بأسيوط

شهدت محكمة أسيوط القديمة، اليوم الأحد، زحامًا شديدًا فى الساعات الأولى لبدء التقدم للانتخابات البرلمانية، بمحافظة أسيوط.

وحرص المرشحون على التواجد فى مقر محكمة أسيوط القديمة حيث مكان اللجنة المكلفة بتلقى طلبات المرشحين وذلك ضمانا للحصول على الأرقام الأولى فى كشوف المرشحين وأيضا الرموز الأولى المميزة التى تبدأ بالسيارة
> ويليها المركب الشراعي ثم أبقى الرموز.

وفى نفس السياق قال المستشار جمال عبد الرحمن، رئيس محكمة أسيوط، الابتدائية ورئيس اللجنة القضائية المشرفة على انتخابات مجلس النواب 2015 بمحافظتى اسيوط والوادى الجديد أن جميع الإجراءات الإدارية الخاصة بتلقي أوراق المرشحين للانتخابات البرلمانية على المقاعد الفردية تم الانتهاء منها بالكامل ، إنه تم الاستعداد لاستقبال طلبات التقديم للانتخابات البرلمانية فى محافظة اسيوط بالمحكمة من الساعة التاسعة صباحًا، وحتى الخامسة مساءً ولمدة 10 أيام.

وأضاف أنه تم تشكيل لجنة فرعية لتلقي طلبات المرشحين وفحص الأوراق والتأكد منها مكونة من 9 مستشارين برئاسته منوها الى قيام اللجنة بتوزيع إعلان بالأوراق والمستندات المطلوبة من المرشحين والتى تشمل 14 مستند داخل أروقة المحكمة.

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