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5 أشهر مهلة للشركة المنفذة لمشروع الصرف الصحي بإسنا للانتهاء منه

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5 أشهر مهلة للشركة المنفذة لمشروع الصرف الصحي بإسنا للانتهاء منه 5 أشهر مهلة للشركة المنفذة لمشروع الصرف الصحي بإسنا للانتهاء منه

الشركة المنفذة

أعطى محمد السيد -رئيس مركز، ومدينة اسنا، جنوب الأقصر- مهلة خمس شهور للشركة المنفذة، لمشروع الصرف الصحي باسنا، للإنهاء من المشروع، والا سوف يتخذ كافة الإجراءات القانونية فى هذا الشان.

وعقد ” السيد “ اليوم، اجتماعاً موسعاً مع كلاً من، مسئول شركة مياة الشرب، والصرف الصحي باسنا، ومسئولي شركة المقاولون العرب ، الشركة المنفذة لمشروع الصرف الصحي باسنا، للوقوف على سبب عدم انتهاء المشروع، وتشغيله.

وكشف ” السيد “، أن سبب عدم التشغيل، وجود هبوط بشبكات انحدار المحطة رقم 6 فى توصيلتين منها، و عدم الانتهاء من أعمال التسليك لشبكات الانحدار، والتجارب للمحطات الرئيسية، والفرعية، ووجود بعض التعديات على الغابة الشجرية المخصصة للمشروع.

الجدير بالذكر، أن مشروع الصرف الصحي باسنا، يعمل بقدره 36 الف متر كل ثلاثة ايام، بتكلفة 300 مليون جنيه، وتم تخصيص مساحة 960 فدان، كغابة شجرية للمشروع، بعد المعالجة بداخل بحيرات الأكسدة، التي تتكون من ثلاث شرائح بها أربعه أحواض، تحدث بها عمليات الإنضاج والترددي والأهوائي.

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