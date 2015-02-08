محافظ القاهرة: السيسى كلفنا بسرعة التوصل لحلول غير تقليدية لمشكلات المواطنين



> أعلن الدكتور جلال مصطفى سعيد محافظ القاهرة ان تكليفات الرئيس السيسى للمحافظين كانت واضحة فى ضرورة التواصل مع المواطنين وسرعة التوصل لحلول للمشكلات بطرق غير تقليدية ..مطالباً رؤساء الاحياء بسرعة البت في طلبات المواطنين وانجاز المهام بدقة .

وقال جلال ” نحن لسنا رؤساء الناس بل اتينا لخدمتهم والتواصل معهم لحل مشاكلهم” ، وشدد المحافظ – خلال اجتماع المجلس التنفيذى – على أنه لا مكان لأي فاسد ولا مجال للتغطية علي المقصرين “ومفيش معلش المرة دي ” مؤكداً اننا في وقت يتطلب العمل بتجرد ونزاهة ، وأشار إلي أن من سيخطئ سيتحمل خطأه بمفرده لأنه أساء لنفسه أولاً قبل ان يسيء لمجتمعه .

وأكد جلال أنه يجري التنسيق مع محكمتي جنوب وشمال القاهرة واللجنة العليا للانتخابات ووزارة الداخلية للاستعداد للانتخابات البرلمانية التي ستجري مرحلتها الاولي في مارس القادم ، كما أكد أنه لن يسمح باستغلال المنشآت الحكومية في الدعاية لأي مرشح وان المحافظة تلتزم بالحياد التام تجاه كل المرشحين مشيراً الي ان هذا الأمر يعد توجها عاما للدولة كلها .

ورحب المحافظ بالسيد ابراهيم نصر نائب المحافظ الجديد للمنطقة الجنوبية والسيدة جيهان عبد الرحمن نائب المحافظ وأشاد المحافظ بنائبه السابق للمنطقة الجنوبية اللواء ياسين طاهر الذي كلف كمحافظ للإسماعيلية وبالدكتورة سعاد الخولي نائب محافظ الاسكندرية قائلاً انه يشعر بالفخر انهم عملوا بمحافظة القاهرة واثبتوا نجاحات بها أهلتهم لمناصبهم الجديدة .

وكلف المحافظ السيدة جيهان عبد الرحمن نائب المحافظ الجديدة بملفات التنمية البشرية والإدارية والتشغيل والتدريب الي جانب التفتيش والمراقبة علي الاعمال التي تتم في الاحياء وقضايا المرأة وحماية الطفل .

وقال إنه تشرف باستمرار تكليف الرئيس له كمحافظ للقاهرة الأمر الذي وضع علي عاتقه مسئوليه مضاعفة في ظل الظروف التي تمثل قمة التحدي للدولة خاصة مع وجود قوي تحاول انهاك الدولة وإثناءها عن السير قدماً في التنمية ، وأضاف ” إن القاهرة ليست مدينة عادية بل هي دولة بكل مكوناتها الأمر الذي يمثل تحديا حقيقيا لأي شخص مهما كانت خبراته. .