كشف المستشار فواز إبراهيم، رئيس المحكمة الإبتدائية بالأقصر ورئيس اللجنة العامة المشرفة على الإنتخابات بالمحافظة ان اللجنة تلقت منذ التاسعة من صباح اليوم الأحد وحتي الساعة الـثانية عشر والنصف ظهرا نحو 27 طلبا للترشح من مختلف مراكز المحافظة.

وأكد المستشار فواز أن المستندات المطلوبة لأغلب المرشحين مكتملة ومستوفية الشروط وأنه سيجرى فحصها بدقة قبل إتخاذ القرار النهائى بقبول الطلبات أو رفضها .

وأشار فواز أنه تم الإكتفاء بإيصال مختوم من المستشفى الدولى بإجراء الفحص الطبى لحين وصول النتيجة النهائية التى توضح الحالة الصحية للمرشح والتى ستعلنها الجهات الصحية مؤكدا عدم تحديد الرموز لأى مرشح أو حزب فى الوقت الحالى لحين وضوح الرؤية بشكل كامل لكافة المرشحين المستقلين والأحزاب.

وأضاف رئيس اللجنة القضائية بأن عمل اللجنة يتضمن فحص وفرز الأسماء والطلبات والتأكد من المستندات وموافاتها للقوانين والقرارات الصادرة وأهمها السيرة الذاتية للمرشح وخبراته العلمية والعملية وصحيفة الحالة الجنائية وبيان ما إذا كان مستقلا أو منتميا إلى حزب وإسم هذا الحزب وإقرار ذمة مالية له ولزوجته وأولاده القصر والشهادة الدراسية الحاصل عليها وشهادة تأدية الخدمة العسكرية الإلزامية أو ما يفيد الإعفاء من أدائها طبقا للقانون إلى جانب إيصال إيداع بمبلغ التأمين المالى المقرر .