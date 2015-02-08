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توقف حركة القطارات بنجع حمادى بسبب قنبلة صوتية

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توقف حركة القطارات بنجع حمادى بسبب قنبلة صوتية توقف حركة القطارات بنجع حمادى بسبب قنبلة صوتية

صورة أرشيفية

توقفت حركة القطارات بنجع حمادى، منذ قليل، عقب دوى انفجار على شريط السكك الحديد بنجع حمادى وبالفحص تبين أنها قنبلة صوتية.

تلقى اللواء حسن السوهاجي، مدير أمن قنا، إخطارًُا بسماع دوى انفجار بشريط السكك الحديدية بالقرب من مزلقان “العرب” بمدخل قربة بهجورة التابعه لمركز نجع حمادى فأنتقلت قوات الدفاع المدنى وخبراء المفرقعات وتم إيقاف حركة القطارات وتببن أن الانفجار ناتج عن قنبلة صوت عبارة عن أنبوبه صغيرة بداخلها كمية صغيرة من البارود تم وضعها على شريط السكك الحديدية بجوار المزلقان العرب بمدخل قرية بهجورة التابعه لمركز نجع حمادى.

تحرر محضر بالواقعة لتتولى النيابة التحقيق.

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