قطاع الصوامع بدمياط : استمرار تدفق القمح الفرنسى والأوكراني

تستمر صومعة مدينة “دمياط” في استقبال السفن المحملة بآلاف الأطنان من القمح الوارد من فرنسا وأوكرانيا .

وقال المهندس المعتز بالله الحسيني رئيس قطاع الصوامع بدمياط وبورسعيد – في تصريح له اليوم “الأحد” – بأنه يتم حاليا تفريغ سفينه قمح فرنسي تحمل 63 ألف طن، بينما غادر الميناء سفينه قمح اوكرانيه انتهت من تفريغ حمولتها.

وأضاف أن رصيد الصومعة حاليا 110 ألاف طن و808 الاف طن قمح ، ومن ناحيه أخرى أعلنت هيئه ميناء دمياط بأن عدد السفن المتواجدة بالميناء 15 سفينة ، كما يوجد بمنطقة الانتظار سفينتين للبضائع العامة .