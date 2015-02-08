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وزير الداخلية يشيد بإجراءات التأمين بمطار القاهرة خلال جولة مفاجئة

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وزير الداخلية يشيد بإجراءات التأمين بمطار القاهرة خلال جولة مفاجئة وزير الداخلية يشيد بإجراءات التأمين بمطار القاهرة خلال جولة مفاجئة

اللواء محمد إبراهيم، وزير الداخلية

قام اللواء محمد إبراهيم، وزير الداخلية، اليوم الأحد، بجولة مفاجئة بمطار القاهرة الدولى، تفقد خلالها صالات السفر والوصول، للوقوف على مدى الاستعدادات الأمنية بالمطار والأكمنة المنشرة بالطرق المؤدية إليه، فى ظل الظروف التى تمر بها البلاد،ومتابعة الحالة الامنية بالمطار قبل عقد المؤتمر الاقتصادي بشرم الشيخ لمنع حدوث أى عمل إرهابى فى هذا المرفق الحيوى والهام والذى يعتبر بوابة أمام العالم .

وقد أشاد وزير الداخلية – خلال جولته التى رافقه خلالها اللواء علاء على مساعد وزير الداخلية مدير أمن المطار وعدد من القيادات الأمنية – بالاجراءات الأمنية المتبعة بمطار القاهرة ..مطالبا باستمرار تشديد الإجراءات لمنع حدوث أي عمل تخريبي بهذا المرفق الحيوي .

يذكر أنه قد عثر الأسبوع الماضي على عبوتين هيكليتين إحداهما بجوار سور صالة الوصول رقم 3 وأخرى على بعد 200 متر اسفل إحدى السيارات ، مما دفع القيادات الأمنية بالمطار إلى تشديد الإجراءات بصورة كبيرة من تغير مسار طرق السيارات المتجهة إلى صالات السفر والوصول وإبعاد اماكن انتظار السيارات عن الصالات بمسافة 100 متر لمنع تكرار هذه الحادث مرة أخرى .

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