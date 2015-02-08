أخبار عاجلة

مساء الأنوار: مصر تنفرد باستضافة كأس الدوري الأوروبي لعام 2017 بصحبة ويلز ريان جاجز غداً -
مقابلات مع المدرب العام ومدرب حراس المرمى لسموحة من داخل المطار قبل المغادرة للقاء بيدفيست -
10 تصريحات × 24 ساعة -
بالصور.. سيدة تعذب نجلة زوجها بمكواة الملابس لشكها في سلوكها -
أتلتيكو مدريد يتغلب على ريال سوسيداد في الدوري الإسباني -
رقم قياسي للاعب واتفورد أمام وست بروميتش -
واتفورد يفوز على وست بروميتش بهدفين في «البريميرليج» -
دورتموند يعبر هامبورج بثلاثية في البوندسليجا -
بريمن يدك شالكه بثلاثية في البوندسليجا.. وفرانكفورت يخسر من كولن -
بيرنلي يهزم ستوك في غياب رمضان -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. محافظات
  5. أونا

مصرع عامل إثر سقوطه في بيارة للصرف الصحي بجنوب الأقصر

Google+ Print
مصرع عامل إثر سقوطه في بيارة للصرف الصحي بجنوب الأقصر مصرع عامل إثر سقوطه في بيارة للصرف الصحي بجنوب الأقصر

أرشيفية

لقى عامل مصرعه إثر سقوطه في بيارة للصرف الصحي بقرية المساوية التابعة لمركز إسنا جنوب الأقصر.

كان اللواء حسام المناوى، مدير أمن الأقصر، قد تلقي اخطارا من مركز شرطة اسنا يفيد بمصرع المواطن” محمد محمد حسن معوض ” 49 سنة عامل اجرى اثر سقوطها في بيارة للصرف الصحي بقرية المساوية التابعة لدائرة المركز.

وعلى الفور انتقلت الأجهزة الأمنية إلي موقع البلاغ وتم الحفر لاستخراج جثة المواطن وتبين بالتحريات بان المجنى عليه كان يقوم بتنظيف البيارة وأعادة بناءها مرة أخرى بمساعدة اثنين آخري.

تحرر محضراً بذلك وتم وضع الجثة بمستشفى إسنا المركزى وأخطرت النيابة لتولى التحقيقات.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

أونا