مصرع عامل إثر سقوطه في بيارة للصرف الصحي بجنوب الأقصر

لقى عامل مصرعه إثر سقوطه في بيارة للصرف الصحي بقرية المساوية التابعة لمركز إسنا جنوب الأقصر.

كان اللواء حسام المناوى، مدير أمن الأقصر، قد تلقي اخطارا من مركز شرطة اسنا يفيد بمصرع المواطن” محمد محمد حسن معوض ” 49 سنة عامل اجرى اثر سقوطها في بيارة للصرف الصحي بقرية المساوية التابعة لدائرة المركز.

وعلى الفور انتقلت الأجهزة الأمنية إلي موقع البلاغ وتم الحفر لاستخراج جثة المواطن وتبين بالتحريات بان المجنى عليه كان يقوم بتنظيف البيارة وأعادة بناءها مرة أخرى بمساعدة اثنين آخري.

تحرر محضراً بذلك وتم وضع الجثة بمستشفى إسنا المركزى وأخطرت النيابة لتولى التحقيقات.