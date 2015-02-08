حبس المتهم باحراق مكتب بريد عين شمس 15 يومًا على ذمة التحقيقات

أمرت نيابة عين شمس برئاسة المستشار زياد الحلفاوى بحبس طالب 15 يوما على ذمة التحقيق لاتهامه بالتورط فى احراق مكتب بريد عين شمس.

جاء ذلك بعد ان تسلمت النيابة تحريات الامن الوطنى والتى اثبتت ان المتهم من عناصر جماعة الاخوان الارهابية ومن الذين شاركوا فى احراق مكتب بريد عين شمس.

وكشفت تحقيقات النيابة التي اجريت مع المتهم ، أنه من المشاركين في ثورة 30 يونيو كما أنه كان يخرج في المظاهرات المؤيدة للرئيس عبد الفتاح السيسي.

جاء ذلك بعد مشاهدة مقاطع الفيديو المحملة على هاتف المتهم والتي يوجد بها العديد من الفيديوهات التي تظهر المتهم أثناء مشاركته في مظاهرات تاييد الرئيس.

وانكر المتهم امام النيابة قيامه باحراق مكتب بريد عين شمس، مؤكدا أنه تم القبض عليه عشوائيا، وانه لاينتمى إلى جماعة الإخوان الإرهابية.

البداية عندما تلقى قسم شرطة عين شمس بلاغا يفيد قيام مجهولين بإضرام النيران بمكتب بريد عين شمس بشارع أحمد عصمت دائرة القسم، في الذكرى الرابعة لثورة يناير، وبالانتقال والفحص تبين قيام مجهولين بإلقاء زجاجات مولوتوف من النافذة الزجاجية لباب مكتب البريد، ما أدى إلى احتراق الإكصدام الأمامى لإحدى السيارات المتواجدة بمكان الواقعة دون حدوث تلفيات بمحتوىات المكتب من الداخل وبتمشيط المنطقة عثر على 10 زجاجات مولوتوف وأكياس بلاستيك تحوى سائل بنزين.

أسفرت جهود البحث عن التوصل إلى أحد الجناة وتبين أنه مصطفى عيد رمضان عمر المزين، وشهرته “كفراوى” 20 سنة، طالب ومقيم بعين شمس،عقب تقنين الإجراءات واستصدار إذن من النيابة العامة تمكن الرائد محمد السيسي، رئيس مباحث قسم شرطة عين شمس، من ضبطه.

تحرر عن الواقعة المحضر اللازم وتمت احالته إلى النيابة التي تولت التحقيق