أخبار عاجلة

مساء الأنوار: مصر تنفرد باستضافة كأس الدوري الأوروبي لعام 2017 بصحبة ويلز ريان جاجز غداً -
مقابلات مع المدرب العام ومدرب حراس المرمى لسموحة من داخل المطار قبل المغادرة للقاء بيدفيست -
10 تصريحات × 24 ساعة -
بالصور.. سيدة تعذب نجلة زوجها بمكواة الملابس لشكها في سلوكها -
أتلتيكو مدريد يتغلب على ريال سوسيداد في الدوري الإسباني -
رقم قياسي للاعب واتفورد أمام وست بروميتش -
واتفورد يفوز على وست بروميتش بهدفين في «البريميرليج» -
دورتموند يعبر هامبورج بثلاثية في البوندسليجا -
بريمن يدك شالكه بثلاثية في البوندسليجا.. وفرانكفورت يخسر من كولن -
بيرنلي يهزم ستوك في غياب رمضان -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. محافظات
  5. أونا

حبس المتهم باحراق مكتب بريد عين شمس 15 يومًا على ذمة التحقيقات

Google+ Print
حبس المتهم باحراق مكتب بريد عين شمس 15 يومًا على ذمة التحقيقات حبس المتهم باحراق مكتب بريد عين شمس 15 يومًا على ذمة التحقيقات

أمرت نيابة عين شمس برئاسة المستشار زياد الحلفاوى بحبس طالب 15 يوما على ذمة التحقيق لاتهامه بالتورط فى احراق مكتب بريد عين شمس.

جاء ذلك بعد ان تسلمت النيابة تحريات الامن الوطنى والتى اثبتت ان المتهم من عناصر جماعة الاخوان الارهابية ومن الذين شاركوا فى احراق مكتب بريد عين شمس.

وكشفت تحقيقات النيابة التي اجريت مع المتهم ، أنه من المشاركين في ثورة 30 يونيو كما أنه كان يخرج في المظاهرات المؤيدة للرئيس عبد الفتاح .

جاء ذلك بعد مشاهدة مقاطع الفيديو المحملة على هاتف المتهم والتي يوجد بها العديد من الفيديوهات التي تظهر المتهم أثناء مشاركته في مظاهرات تاييد الرئيس.

وانكر المتهم امام النيابة قيامه باحراق مكتب بريد عين شمس، مؤكدا أنه تم القبض عليه عشوائيا، وانه لاينتمى إلى جماعة الإخوان الإرهابية.

البداية عندما تلقى قسم شرطة عين شمس بلاغا يفيد قيام مجهولين بإضرام النيران بمكتب بريد عين شمس بشارع أحمد عصمت دائرة القسم، في الذكرى الرابعة لثورة يناير، وبالانتقال والفحص تبين قيام مجهولين بإلقاء زجاجات مولوتوف من النافذة الزجاجية لباب مكتب البريد، ما أدى إلى احتراق الإكصدام الأمامى لإحدى السيارات المتواجدة بمكان الواقعة دون حدوث تلفيات بمحتوىات المكتب من الداخل وبتمشيط المنطقة عثر على 10 زجاجات مولوتوف وأكياس بلاستيك تحوى سائل بنزين.

أسفرت جهود البحث عن التوصل إلى أحد الجناة وتبين أنه مصطفى عيد رمضان عمر المزين، وشهرته “كفراوى” 20 سنة، طالب ومقيم بعين شمس،عقب تقنين الإجراءات واستصدار إذن من النيابة العامة تمكن الرائد محمد السيسي، رئيس مباحث قسم شرطة عين شمس، من ضبطه.

تحرر عن الواقعة المحضر اللازم وتمت احالته إلى النيابة التي تولت التحقيق

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

أونا

مواضيع متعلقة
فيديو| عضو «التجارية الأمريكية»: لقاء السيسي وترامب ينعكس إيجابيا على الاقتصاد

فيديو| عضو «التجارية الأمريكية»: لقاء السيسي وترامب ينعكس إيجابيا على الاقتصاد

فيديو| موسى عن صورة السيسي مع موظفي إدارة ترامب: «البروتوكول عاوز كده»

فيديو| موسى عن صورة السيسي مع موظفي إدارة ترامب: «البروتوكول عاوز كده»

مساء dmc - مجدي طلبة: الرئيس السيسي فرصة يجب على الشعب المصري أن يستغلها يلقي قبول غير مسبوق

مساء dmc - مجدي طلبة: الرئيس السيسي فرصة يجب على الشعب المصري أن يستغلها يلقي قبول غير مسبوق

عابد عن تصنيف أمريكيا لمصر كدولة آمنة: نتيجة لقاء السيسي وترامب

عابد عن تصنيف أمريكيا لمصر كدولة آمنة: نتيجة لقاء السيسي وترامب