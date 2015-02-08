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السيسي: احتجاج مليون مواطن كفيل برحيل أي رئيس

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قال الرئيس عبدالفتاح إنه لو خرج مليون شخص فقط مطالبين برحيل الرئيس عن السلطة، فيجب عليه التنحي على الفور، مشددا «لكن في منطقتنا مازال الحاكم ليس لديه هذا الوعي».

وأضاف السيسي، في حوار لمجلة «دير شبيجل» الألمانية، نشر الأحد، أن وصف انقلاب على ما جري في غير صحيح، لافتا إلى أن تحليل الأحداث يؤكد أنه أيضا غير واقعي لأنه مبني على ثقافة مختلفة، ولا يمكن القياس بها على ثقافة المجتمع المصرى.

وأوضح الرئيس، ردا على سؤال حول ما يردده البعض من أنه جاء لمنصبه بـ«انقلاب»، أن ما يصفه البعض بانقلاب بالنسبة لنا ثورة ثانية، مشيرا إلى أنه حال لم يكن هناك تدخل من الجيش فسيتحول الأمر إلى حرب أهلية، قائلا: «لو لم نبادر بالتدخل فسوف نكون نحن من يتحمل المسؤولية الأخلاقية والتاريخية على ما سوف تؤول إليه أحوال البلاد».

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