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بلاغ للنائب العام لحرمان أحمد عز من الترشح للبرلمان

  • مصر
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تقدم الدكتور سمير صبري، المحامي، ببلاغ للنائب العام لحرمان أحمد عز من الترشح لانتخابات مجلس الشعب المقبلة، لضلوعه في إفساد الحياة السياسية، حسب البلاغ.

وقال «صبري» إنه لا يختلف اثنان على أن فساد أحمد عز سياسيا وما ترتب على ذلك من آثار، ألحقت بمصر أضرارا جسيمة خاصة بعد أن ثبت تزويره لانتخابات مجلس الشعب لعام 2010 حتى يمكن كل أعضاء الحزب الوطني الذي قضي بحكم نهائي بات بحله، وانتهت المحكمة في حيثيات حكمها إلى أن هذا الحزب هو الذي أفسد الحياة السياسية في .

وأضاف في بلاغه أن إقدام أحمد عز على الترشح يُشكل جريمة من شأنها إفساد الحياة السياسية، بطريق الإضرار بمصلحة البلاد المؤثمة بالمادة الأولى من المرسوم بقانون رقم 344 لسنة 1952 بشأن جريمة إفساد الحياة السياسية المعدل بموجب المادة 1 من المرسوم بقانون رقم 131 لعام 2011، والتي سيترتب عليها الحرمان من حق الانتخاب أو الترشح أو الانتماء إلى أي حزب سياسي، أو عضوية مجالس إدارة الهيئات أو الشركات أو المؤسسات التي تخضع لإشراف السلطات العامة على النحو المبين بتلك المادة.

وقدم «صبري» 20 حافظة مستندات مؤيدة لبلاغه.

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