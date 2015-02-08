قاضى”وادى النطرون”يلقى بيت شعر ومرسي يرد عليه ببيت أخر من القفص والمتهمين يصفقون

أثناء استكمال المحامي علاء علم الدين، دفاع كل من محمد البلتاجي وعصام العريان وسعد الكتاتني امام محكمة جنايات القاهرة المنعقدة بأكاديمية الشرطة، مرافعته عن عدم صحة واقعة هروب المتهمين، فعقب القاضى عليه قائلا” هو مافيش شعر” فأجاب الدفاع ليس لدى، فقال القاضى له انا أقولك شعر وقال ” وفي الهجاء ما جربت نفسي *** ولكن في الهزيمة كالغزال “.

عقب ذلك قام الرئيس المعزول مرسى داخل القفص وطلب الحديث، حيث سمحت له المحكمة بذلك عقب إصلاح الصوت ، وتحدث مرسى قائلا ” فى الجاهلية لما يكون الناس فى القبيلة ليس موجودين ويتم الهجوم على نساء وأطفال القبيلة من العدو، ثم تلى بيت الشعر من معلقة طرفة بن العبد “إذا القوم قالوا من فتى خلت أنني عنيت فلم أكسل ولم أتبلد” وعلق مرسى قائلا أن هذا البيت يقال عكس الهروب، يعنى لما كل الناس تكون فى الخارج ويحدث الهجوم من العدو فيقول الفتى هذا القول.

ثم قال أن هذا البيت أستشهد به أيضا الامام حسن البنا أثناء يقامه باختبار شفوى فى الليسانس، وتابع المعزول قائلا ” هكذا أنا مع الثورة حتى إنتهاء الانقلاب ،على حد قوله، فعقب القاضى “اهو فى الاخر لازم يحود شمال ما ينفعش يمشى على طول” ،فقام المتهمين بالتصفيق داخل القفص.

والجدير بالذكر أن هذة القضية المتهم فيها الرئيس الأسبق المعزول محمد مرسي و130 متهم من ضمنهم رشاد بيومى ومحمود عزت ومحمد سعد الكتاتنى وسعد الحسينى ومحمد بديع عبد المجيد ومحمد البلتاجى وصفوت حجازى وعصام الدين العريان ويوسف القرضاى وأخرين من قيادات الجماعة وأعضاء التنظيم الدولى وعناصر حركة حماس الفلسطينيه وحزب الله اللبنانى.

تعقد الجلسة برئاسة المستشار شعبان الشامى وعضوية المستشارين ياسر الأحمداوى وناصر صادق بربرى وبحضور ضياء عابد المحامي العام بنيابة امن الدولة العليا وبسكرتارية أحمد جاد و محمد رضا.