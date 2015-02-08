بالصور.. تكدس وزحام أمام لجنة استلام أوراق المرشحين بالمنوفية

شهدت محكمة شبين الكوم الابتدائية، صباح اليوم الأحد، زحام شديد فى الساعات الأولى لبدء التقدم للانتخابات البرلمانية بمحافظة المنوفية، حيث توافد المئات من مرشحى الانتخابات البرلمانية بمراكز المحافظة إلى المحكمة فى التاسعة من صباح اليوم فى أول يوم للتقديم .

وتسبب الزحام الشديد فى تأخر فتح باب التقديم حيث لجأت اللجنة العامة للانتخابات بالمنوفية إلى تسجيل أسماء المرشحين فى كشوف وسيتم استلام أوراقهم بأولوية التسجيل بالكشوف.

وسجل نحو 60 مرشح أسمائهم فى الكشوف تمهيداً لتقديم أوراقهم للالتحاق بسباق الانتخابات البرلمانية .

من جانبه قال المستشار وائل عمران، نائب رئيس محكمة شبين الكوم الابتدائية، إنه تم الاستعداد لاستقبال طلبات التقديم للانتخابات البرلمانية فى محافظة المنوفية بقاعة المؤتمرات بالمحكمة من الساعه التاسعة وحتى الخامسة مساءا لمدة 10 أيام .

وأضاف - فى تصريحات صحفية – أنه تم تشكيل لجنة لاستلام الطلبات برئاسة المستشار احمد حبيب رئيس محكمة شبين الكوم الابتدائية والمستشار ايمن فؤاد الى جانب موظفين من المحكمة مدربين على استخدام اجهزة الحاسب الالى وموظف تحصيل اموال التقدم .

وأشار إلى أنه سيتم تشكيل لجنة اخرى لفحص طلبات المتقدمين عقب الانتهاء من تسلم اوراقهم ونتائج الكشف الطبى .

وأضاف أن الخزانة الخاصة بعملية استلام رسوم الترشيح فتحت ابوابها لكافة الراغبين في الترشح ومن اجروا الكشف الطبى في التاسعة من صباح اليوم الاحد , كما توافد عدد من المرشحين على محكمة شبين الكوم وقاموا بتسديد الرسوم تمهيدا للتقدم بأوراقهم .

وأشار عمران إلى أن المحكمة سهلت على الراغبين في الترشح عملية تسديد الرسوم حيث خصصت شباكين من الخزنة من اجل استلام المقررات المالية , مؤكدا ان أعداد المرشحين في تزايد منذ صباح اليوم .