أحمد عز يتقدم بأوراق ترشحه للانتخابات البرلمانية فى المنوفية

تقدم الدكتور محمد حمودة، المحامى عن المهندس أحمد عز، أمين تنظيم السابق بالحزب الوطنى المنحل، بأوراق ترشحه، اليوم الأحد، إلى محكمة شبين الكوم الابتدائية للترشح فى الانتخابات البرلمانية القادمة عن دائرة السادات .

وقال المحامى إنه تم قبول أوراق المرشح أحمد عز بعد استيفاء كافة الأوراق ولا يوجد مانع قانونى لمنعه من الترشح بشكل رسمى.

وأضاف حمودة أن “الشعب هو صاحب القرار فى اختيار المهندس أحمد عز ولابد من ترك الاختيار للصندوق والشعب”، قائلاً “إذا نجح سيثبت أنه رجل الشعب وإذا سقط دخل مزبلة التاريخ”، مضيفًا ” الشعب يختار الللى هو عايزة الانتخابات ملك الشعب هى دى التجربة الديمقراطية، واصفًا الاعتراضات عن ترشيحه بأنها قلة قليلة وأن أى شخص معترض عليه أن يعترض فى الصندوق فالحكم للصندوق.