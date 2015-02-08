«بوكو حرام» تؤجل الانتخابات الرئاسية والبرلمانية في نيجيريا

أجلت لجنة الانتخابات في نيجيريا الانتخابات الرئاسية والبرلمانية لمدة ستة أسابيع لأسباب أمنية.

وقالت اللجنة، طبقا لهيئة الاذاعة البريطانية، «بى بى سى»، الأحد، إن التصويت المقرر أن يجري، السبت المقبل، سوف يرجأ إلى 28 فبراير.

وأشارت الإذاعة إلى أن القرار جاء بعد نقاشات بين الأحزاب السياسية في البلاد بشأن إمكانية إجراء انتخابات بينما يحتل مسلحو جماعة «بوكو حرام» المتشددة الكثير من مناطق شمال شرقي البلاد، موضحة أن لجنة الانتخابات عملت على أن تقاوم، حتى مساء السبت، كل محاولات الأحزاب تأجيل الانتخابات.

وقال رئيس لجنة الانتخابات، أتاهيرو جيجا، إن التأجيل لمدة 6 أسابيع لا بد منه بعد إبلاغه بأن الجيش لن يكون متاحا للمساعدة خلال الانتخابات، لأن القوات ستكون مشغولة بقتال «بوكو حرام» في شمال شرق البلاد لدرجة لن تمكنها من المساعدة في تأمين التصويت في أنحاء نيجيريا، وأن المضي في إجراء الانتخابات في ظل الظروف الحالية سيكون تصرفا غير مسؤول.