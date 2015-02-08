أسرة صحفي قناة الجزيرة المصري تخشى نسيانه في السجن

بعد ترحيل الصحافي الاسترالي بيتر غريست والافراج المتوقع قريبا عن زميله الكندي محمد فهمي، تخشى عائلة باهر محمد صحافي قناة الجزيرة الثالث ان يبقى في السجن كونه يحمل الجنسية المصرية فقط، بحسب فرانس برس.

واثر ضغوط دولية للافراج عنهم، اصدر الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي في نوفمبر الماضي قانونا بدا مفصلا على قياس صحافيي الجزيرة اذ يتيح ترحيل الاجانب اثناء او بعد محاكمتهم.

وتم ترحيل غريست الذي يعمل لقناة الجزيرة الانكليزية الاسبوع الماضي. اما محمد فهمي فقد تنازل عن جنسيته المصرية ليحتفظ بالكندية حتي يتسنى ترحيله هو الاخر وهو امر بات وشيكا، بحسب مسؤولين مصريين وكنديين.

لكن مصير باهر محمد (32 عاما) لا يزال مجهولا وتخشى اسرته ان يتم نسيانه في السجن بعد ترحيل زميليه.

وتقول جيهان راشد (30 عاما) زوجة باهر بأسى قرب صورة له في منزله في حي الشيخ زايد الراقي لوكالة فرانس برس “ندفع الثمن كوننا مصريين. منتهى الظلم ان يبقى زوجي سجينا ويخضع للمحاكمة لمدة لا نعرفها بينما يرحل زملاؤه الاجانب للخارج”.

وتتساءل بحسرة وابنها حازم يلعب امامها “ترحيلهم يعني عمليا براءتهم.. فلماذا يظل زوجي وحده في السجن”؟

وحكم على صحافيي الجزيرة الثلاثة في يونيو الماضي بالسجن مددا تتراوح بين سبع وعشر سنوات بتهم دعم جماعة الاخوان المسلمين ونشر اخبار كاذبة، قبل ان تلغي محكمة النقض هذه الاحكام في اليوم الاول العام الحالي وتأمر باعادة محاكمتهم.

وتخشى جيهان، ام فيروز (3 سنوات) وهارون (8 اشهر) الذي انجبته اثناء حبس باهر، نسيان زوجها بعد انحسار الاضواء عن القضية بترحيل الاجانب.

وتقول جيهان التي ترتدي حجابا اسودا بينما كانت تراقب ابناءها اثناء لعبهم في حديقة المنزل “اسعى بجدية ان احصل له على جنسية اخرى طالما انها السبيل الوحيد لاخراجه من السجن”.

لكنها تنقل عنه قوله في اخر زيارة الاسبوع الماضي “انا لم افعل خطأ لكي اضطر للتنازل عن جنسيتي كشرط لنيل حريتي”.

الا ان جيهان تقول وهي تحاول اخفاء دموعها “ابحث عن جنسية اخرى له ولابنائي لحماية حقوقهم مستقبلا، لكي تكون هناك سفارة اجنبية تدافع عني في المحاكم”.

من جهته، قال مصطفى ناجي محامي باهر ان موكله امام طريقين قانونيين للخروج من السجن اما “قبول النيابة التظلم الذي قدمناه للافراج عنه بعد ترحيل غريست او انتظار امكانية اخلاء سبيله مع بداية المحاكمة الجديدة”.

ولا يمكن ان يصدر بحق باهر عفوا رئاسيا لعدم وجود احكام نهائية في قضيته التي لم يحدد بعد موعدا للنظر فيها امام محكمة جديدة، بحسب محاميه. وتقول جيهان التي بدت متماسكة انه منذ فجر ذلك اليوم في ديسمبر 2013 حين داهمت الشرطة منزلهم واصابت كلبهم بالرصاص، ان “الاسرة تعيش مأساة حقيقية ويعاني الاطفال نفسيا وكثيرا ما يستيقظون ليلا ويبكون بحثا عن ابيهم”.

وتصطحب جيهان ابناءها الى السجن لكنها تقول لهم ان هذا مقر عمل والدهم.

ويحظى باهر بدعم قناة الجزيرة والصحافي غريست الذي شاركه الزنزانة لستة اشهر.

وبالنسبة لقناة الجزيرة القطرية فان “حملة المطالبة بالافراج عن صحافييها لن تتوقف إلا بعد الافراج عن الزميلين المتبقيين”.

كما قال غريست في مؤتمر صحافي بعد عودته لاستراليا “اذا كان من العدل ان يفرج عني فان ذلك يجب ان ينطبق على الجميع″ معتبرا انه بات الان امام مصر “فرصة لتظهر ان العدالة غير مرتبطة بالجنسية”.

واطلقت اسرة باهر حملة على موقع فيسبوك للافراج عنه، وتشكو زوجته ان “الاعلام المصري لا يعرفه وغير مكترث بمصيره”.

وسبق ان عمل باهر في صحيفة اساهي اليابانية لخمس سنوات حيث غطى احداث الربيع العربي في اليمن وليبيا وتونس قبل انتقاله الى طاقم قناة الجزيرة الانكليزية.

وبالنسبة لمحمد حازم ،والد باهر، فان “ازمة باهر جزء من معاناة الصحافيين المصريين حاليا بشكل عام في مناخ يضيق على الحريات”.

ويقبع اكثر من 15 صحافيا مصريا في السجون بعضهم لم يقدم للمحاكمة رغم توقيفه منذ اشهر.

وذكر تقرير للجنة حماية الصحافيين، ومقرها نيويورك، في نهاية 2014 ان مصر تحتجز 10 صحافيين ما يجعلها سادس اسوا سجان للصحافيين في العالم.

وكانت اللجنة قالت ان مصر ثالث اخطر بلد لعمل الصحافيين في العالم في العام 2013 بعد سوريا والعراق. كما قتل 10 صحافيين منذ الاطاحة بالرئيس الاسبق مبارك في العام 2011.

وتقول منظمات حقوقية دولية ان مصر تضيق على حرية الراي والتعبير وتسجن صحافيين لمجرد قيامهم بعملهم.