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زحام أمام المحاكم في أول أيام تلقي أوراق مرشحي «النواب»

  • مصر
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شهدت الساحات أمام المحاكم في مختلف المحافظات ازدحاما شديدا منذ الساعات الأولى لصباح الأحد، استعدادا لتقديم المرشحين أوراقهم في الانتخابات البرلمانية المقبلة، وذلك في أول أيام تلقي طلبات الترشح.

وتوافد مرشحو حزب النور على مقار التقدم للترشح لخوض انتخابات مجلس النواب مع فتح باب الترشح، الأحد، والذى يستمر لمدة 10 أيام، حيث يدفع الحزب بمرشحيه على العديد من الدوائر بالمحافظات، خاصة دوائر محافظة كفر الشيخ.

في الوقت نفسه، قال اللواء أمين راضي، الأمين العام لتحالف المؤتمر، إن تحالف المؤتمر والوفد انتهيا من تحديد أسماء المرشحين في قائمتين تقريبا، وإنه، خلال يومين، سيتم الانتهاء من القائمتين الأخريين والاحتياطي لهما، حسبما أفاد في بيان صحفي.

من جهة أخرى، كشف تحالف «25-30»، الأحد، النقاب عن اعتماد ما يقرب من 150 مرشحا على المقاعد الفردية، وإعلامهم بتلك الخطوة هاتفيا، وتكليف الدكتور أحمد دراج بالعمل كمتحدث رسمي باسم التحالف، والإعداد لمؤتمر صحفي خلال أسبوع لإعلان أسماء المرشحين.

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