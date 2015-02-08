نائب رئيس «عمال مصر» في أول أيام الترشح: بداية غير مبشرة من الأمن

سادت حالة من الاستياء، في أوساط مرشحي النواب، الذين توجهوا، الأحد، للتقدم بأوراق ترشحهم في محكمة جنوب القاهرة، في اليوم الأول من فتح باب الترشيح، بسبب الفوضى وسوء التنظيم، وتدخلات قوات تنظيم اللجان خلال تلقي الأوراق.

وقال مجدي البدوي، نائب رئيس اتحاد عمال مصر، إن المرشحين اصطفوا في طوابير، طويلة منذ الصباح الباكر أمام لجان تلقي أوراق الترشيح، في محكمة جنوب القاهرة، وعانوا بشدة من سوء التنظيم وتدخلات رجال الأمن والشرطة.

وأكد البدوي، في تصريحاته، أن المرشحين فوجئوا بتدخل أحد اللواءات، لصالح أحد المرشحين، وقام بإدخاله فور وصوله دون الوقوف بالطابور، وهو ما أثار حفيظة وغضب المتقدمين للترشيح، وحدثت حالة من الهرج استمرت، مشيرًا إلى أن بعض المرشحين قرروا التقدم بشكوى رسمية للجنة العليا لانتخابات عن هذه التجاوزات، مشيراً إلى أن هذه البداية غير مبشرة من جانب قوات الأمن، والتي من المفترض أن تقف على الحياد.