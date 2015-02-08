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وزيرة التضامن تلقي كلمة بـ«قياديات عربيات» في القمة الحكومية بالإمارات

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توجهت غادة والي، وزير التضامن الاجتماعي، الأحد، إلى الإمارات، لحضور القمة الحكومية في دورتها الثالثة، المقرر إنعقادها بدبي تحت رعاية الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة، ورئيس مجلس الوزراء، حاكم دبي، خلال الفترة من 9 إلى 11 فبراير الجاري، تحت شعار «الريادة في الخدمات الحكومية».

وتلقي غادة والي، حسب بيان وزارة التضامن، الأحد، كلمة خلال جلسة عنوانها «قياديات عربيات» لمناقشة المشاركة النسائية العربية في صنع القرار وعملية التنمية، والمساهمة في صنع واقع جديد للشعوب.

وتنطلق القمة، بحضور مجموعة من المنظمات والقيادات الدولية، على رأسها بان كي مون، الأمين العام للأمم المتحدة، وممثلي البنك الدولي والمنتدي الإقتصادي العالمي (دافوس)، ومنظمة التعاون الإقتصادي والتنمية، ومجموعة من الجامعات العالمية والأكاديميين والباحثين، وممثلي حكومات 87 دولة.

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