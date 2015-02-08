«موجريني» تلتقي شكري وتؤكد دعم الاتحاد الأوروبي لمصر

التقى سامح شكري، وزير الخارجية، فدريكا موجريني، الممثلة العليا للسياسة الخارجية والأمنية بالاتحاد الأوروبي، على هامش مشاركته في قمة الأمن بميونخ.

وقال السفير بدر عبدالعاطي، المتحدث باسم وزارة الخارجية، في بيان صحفي، الأحد، إن اللقاء تناول العلاقات الثنائية بين مصر والاتحاد الأوروبي، وسبل تعزيزها وتطويرها في المجالات السياسية والاقتصادية والتجارية، والتحضيرات الجارية لإجراء الانتخابات البرلمانية، فضلا عن ترتيبات انعقاد مؤتمر شرم الشيخ الاقتصادي، وما تهدف منه مصر لزيادة الاستثمارات الخارجية لدفع العجلة الاقتصادية وزيادة عدد فرص العمل المتاحة للشباب.

وأكدت موجريني الدعم الأوروبي لمصر اقتصاديا، خاصة مع الخطوات الملموسة التي تتخذها مصر للإصلاح الاقتصادي، كما ثمنت الموقف المصري الحازم في مواجهة الإرهاب، مشددة على الدعم الأوروبي لمصر في هذا الإطار.

وأوضح شكري الرؤية الشاملة لمصر لمواجهة التنظيمات التكفيرية، والتي تتعامل مع كل التنظيمات الإرهابية دون استثناءات.