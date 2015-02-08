برادلي لـFilGoal.com - عن كيف يتألق صلاح مع فيورنتينا، ورسالة الرقم 74

يبدأ محمد صلاح مشواره مع فيورنتينا الإيطالي الذي انتقل إليه معارا من تشيلسي اليوم الأحد، هذه الخطوة تجد ترحيبا من الأمريكي بوب برادلي المدير الفني السابق لمنتخب مصر.

برادلي الذي عمل مع منتخب مصر في الفترة من 2011 حتى الخسارة من غانا في نوفمبر 2013 في المرحلة النهائية من تصفيات كأس العالم، لايزال على اتصال بصلاح الذي توهج تحت قيادة المدرب الأمريكي.

وتحدث FilGoal.com مع برادلي عن انتقال صلاح إلى فيورنتينا، من خلال زكي عبد الفتاح مدرب الحراس الذي عمل مع المدرب الأمريكي في منتخب مصر.

وأكد برادلي أنه لايزال على اتصال دائم بعدد من اللاعبين منهم صلاح ومحمد النني المحترف في بازل، بالإضافة إلى النجم المعتزل محمد أبو تريكة.

وقال برادلي لـFilGoal.com: "الطريقة التي ودع بها جوزيه مورينيو ولاعبو تشيلسي صلاح تظهر مدى الاحترافية التي تمتع بها داخل الملعب وخارجه، ولذلك لا استبعد أن يعود إليهم مستقبلا".

وأوضح "مورينيو قال أن صلاح لايزال لاعبا في تشيلسي، ولاعبو الفريق حرصوا على توديع صلاح بشكل رائع وتمني التوفيق له في فيورنتينا، وهذا طبيعي لأن صلاح لم يكن سببا يوما في مشكلة مع مدربه أو زملائه رغم أنه لم يشارك أساسيا هذا الموسم".

وتابع "صلاح تعامل بأسلوب احترافي بعدما خسر موقعه الأساسي هذا الموسم، ورغم أنه شارك أساسيا كثيرا بعد قدومه من بازل".

ميزة إيطاليا

ولا يعتقد برادلي أن صلاح أخطئ في الرحيل إلى فريق خارج إنجلترا، مشيرا إلى أن اللعب في إيطاليا سيطور مستواه.

"الانتقال إلى فيورنتينا ليس خطوة للوراء فهو فريق كبير في إيطاليا، وصلاح عليه أن يستغل فرصة اللعب في الدوري الإيطالي القوي والذي بالتأكيد سيطور من مستواه".. هكذا يقول برادلي عن خطوة الانتقال لفيورنتينا.

وأضاف "لعب ابني مايكل في إيطاليا كثيرا، والدوري هناك يتسم بالقوة ويتميز بالجانب الخططي الذي سيفيد صلاح".

نصيحة

صلاح كان هدافا لمنتخب مصر في تصفيات كأس العالم تحت قيادة برادلي، ورحل النجم المصري إلى تشيلسي بعد رحيله بشهرين فقط .. فكيف يرى فرصه مع فيورنتينا؟

يجيب برادلي "على صلاح أن يلعب بلا أي ضغوط أو محاولة لإثبات أي شيء، عليه فقط أن يلعب ويستمتع بتجربة جديدة ووقتها سيكون التألق حليفه".

وواصل متما "أريد أن أضيف أن اختيار صلاح لرقم 74 ليكون على ظهر قميصه تخليدا لذكرى ضحايا كارثة بورسعيد يظهر أن هذا اللاعب جدير بالاحترام، ويعطي رسالة لكل اللاعبين الشباب في مصر".