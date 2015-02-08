شكرى وشتاينماير يناقشان قضايا المنطقة والأمن الدولى

بحث سامح شكرى وزير الخارجية مع نظيره الألمانى فرانك شتاينماير فى ميونخ المستجدات على الساحتين الاقليمية والدولية التى تهم البلدان، حيث تم استعراض التطورات المتعلقة بإلشرق الأوسط وتطوراتها كما بحثا قضية الارهاب وسبل مواجهته لاسيما وأن البلدين عضوين فى التحالف الدولى لمحاربة تنظيم داعش الارهابى.

وأكد شكرى للمسئول الألمانى رؤية مصر فى هذا الاطار المبنية على تحقيق مقاربة شاملة تواجه كافة التنظيمات التكفيرية والارهابية دون تفرقة خاصة وأنها تستقى أفكارها الهدامة من ذات المنبع، وأكد شكرى وقوف الشعب المصرى فى وجه موجة الارهاب بحزم وصلابة رغم كافة التضحيات مشددا على مواصلة مصر جهودها للقضاء على الارهابيين مواجهة الفكر المتطرف من خلال مؤسسة الأزهر الإسلامية العريقة.

وحول العلاقات الثنائية بحث شكرى وشتاينماير سبل تعزيزها فى المجالات المختلفة، حيث أشار شكرى الى الجهود المصرية لإستكمال بناء المؤسسات المنتخبة للدولة المصرية بعقد الانتخابات البرلمانية، والى الاجراءات الاقتصادية المصرية التى أدت الى تنفيذ اصلاحات هيكلية فى بنية الاقتصاد المصرى حيث تنظر مصر فى هذا الاطار بأهمية لمؤتمر شرم الشيخ الاقتصادى داعياً الجانب الألمانى الى المشاركة الفعالة فيه.