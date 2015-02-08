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«جيروزاليم بوست»: «نتنياهو» يلتقي بالمهاجرين الفرنسيين لكسب أصواتهم

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ذكرت صحيفة «جيروزاليم بوست» الإسرائيلية، الأحد، أن رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، سوف يلتقي بمجموعة من المهاجرين إلى إسرائيل من فرنسا في مقر إقامته الرسمي، مساء الأحد، في محاولة لكسب أصواتهم.

وأضافت الصحيفة، على موقعها الإلكتروني، أن هذا الاجتماع يأتي عقب اجتماع آخر مماثل مع المهاجرين الناطقين باللغة الإنجليزية، الثلاثاء الماضي، فيما أشار مصدر مقرب من نتنياهو أنه يتحدث اللغة الفرنسية في هذا الملتقى.

وأشارت إلى أن هناك أحزابًا أخرى تحاول أيضًا جذب أصوات الناخبين من المهاجرين الفرنسيين، ومن بينها حزبي «كولانو» و«ياحد»، حيث هاجر 7 آلاف يهودي من فرنسا إلى إسرائيل، خلال 2014.

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