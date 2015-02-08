غدًا .. المؤتمر التأسيسى للمجلس الأعلى لشئون الفلاحين بنقابة الصحفيين

ينظم المجلس الأعلى لشئون الفلاحين، مؤتمرا صحفيا، لإعلان تشكيله النهائى، فى الثانية ظهر غد الإثنين الموافق التاسع من شهر فبراير الجارى، بنقابة الصحفيين، لتحديد اختصاصات المجلس، واهتماماته، والإطار الشرعى الذى سيعمل خلاله، فى إطار الاتحاد الذى أعلنته عدد من قيادات نقابات واتحادات الفلاحين، لتدشين كيانا شرعيا، لإنهاء العمل فى الجزر المنعزلة، ولم الشمل، بما يحقق النفع للزراعة المصرية، والفلاح البسيط، الذى يجد نفسه تائها بين العديد من النقابات التى لا تهتم بمشكلاته.

جدير بالذكر أنه تم الاتفاق بين قيادات الاتحاد العام لنقابات صغار المزارعين، والاتحاد العام للفلاحين المصريين المستقل، والنقابة العامة للفلاحين والمنتجين الزراعيين، والنقابة العامة للفلاحين، والنقابة العامة لقبانى جمهورية مصر العربية، على تأسيس المجلس الأعلى لشئون الفلاحين.