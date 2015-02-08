النائب العام يحيل 5 طلاب للمحاكمة بتهمة الانضمام لـ “طلاب ضد الانقلاب” بالمنصورة

أمر النائب العام المستشار هشام بركات بإحالة 5 طلاب بجامعة المنصورة، بينهم نائب رئيس اتحاد كلية طب الأسنان، للمحاكمة العاجلة، لاتهامهم بالانضمام لحركة “طلاب ضد الانقلاب”.

تضمن أمر الإحالة فى القضية المقيدة برقم 14629 لسنة 2014 أول المنصورة، أسماء كل من: يوسف شبارة طالب بكلية الهندسة، وأحمد وهدان طالب بكلية الهندسة، ومحمد وحيد نائب رئيس اتحاد كلية طب الأسنان، ومحمد مصطفى الطالب بكلية تجارة إنجليزى، ويوسف المهدى، الطالب بكلية التجارة.

وأسندت النيابة العامة للمتهمين ارتكاب جرائم الانضمام لجماعة أسست على خلاف القانون تدعو لتعطيل أحكام ومواد الدستور، ومنع مؤسسات الدولة من ممارسة أعمالها، وترويع المواطنين، ومقاومة السلطات، واستعراض القوة، والتلويح بالعنف، وحيازة عبوات مولوتوف، وحيازة أسلحة بيضاء، وإتلاف الممتلكات العامة، وإثارة الفوضى، وتكدير الأمن العام.

وتلقت النيابة العامة بتاريخ 25 أكتوبر الماضى إخطارًا من الأجهزة الأمنية بمديرية أمن المنصورة، يفيد بإلقاء القبض على 5 طلاب ينتمون لجماعة الإخوان بالجامعات، لتورطهم فى أعمال الشغب والعنف، التى تشهدها جامعة المنصورة.