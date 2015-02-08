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المؤتمر: مجلس النواب المقبل يتمتع بامتيازات وصلاحيات لأول مرة فى تاريخه

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المؤتمر: مجلس النواب المقبل يتمتع بامتيازات وصلاحيات لأول مرة فى تاريخه المؤتمر: مجلس النواب المقبل يتمتع بامتيازات وصلاحيات لأول مرة فى تاريخه

اعتبر المهندس جمال حنفى طه أمين حزب المؤتمر بالقاهرة ، الانتخابات النيابية المقبلة ، هى الأهم عبر تاريخ البرلمانات المصرية نظرا لما يتمتع به مجلس النواب المقبل من امتيازات وصلاحيات يحصل عليها لأول مرة فى تاريخه، مشير أن إعلان بعض الأحزاب عن إنسحابها من خوض المعركة الإنتخابيه لعدم وجود أرضية لهم فى الشارع المصرى .

أضاف أمين حزب المؤتمر بالقاهرة ، ان هذه الانتخابات تجعلنا نحسن الاختيار وعلى الناخبين دور كبير حيث أنهم سيختارون أكثر المرشحين وطنية وكفاءة ومن يعبر عنهم ،فالبلاد تحتاج حاليا الى شخصيات وطنية مخلصة تستطيع أن تدير شئون بنزاهة وشفافية دون أى فساد أو تواطوء .

وأكد حنفى: أننا سنجتاز الخطوة الثالثة من خارطة الطريق بعد ثورة 30 يونيو من خلال انتخاب مجلس نواب جيد يضمن لنا مراقبة جيدة للحكومة من ناحية وتشريعات أفضل من ناحية أخرى لبناء مستقبل مصر والمضى فى طريق التنمية.

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