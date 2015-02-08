شكري وكيري يبحثان قضايا المنطقة ومكافحة الإرهاب

التقي سامح شكري وزير الخارجية المصري، ينظيره الأميريكي جون كيري، علي هامش مشاركته في مؤتمر ميونخ للأمن.

حيث تباحث الوزيران العلاقات الثنائية وسبل تعزيزها فى المجالات المختلفة والتحضيرات الجارية لتنظيم المؤتمر الاقتصادى الخاص بالاستثمار فى مصر والذى تستضيفه شرم الشيخ الشهر القادم والأهمية التى توليها مصر لإنجاح هذا المؤتمر، كما تناولا بحث العديد من الملفات الاقليمية والدولية التى تهم البلدان وعلي رأسها قضية الارهاب.

وصرح السفير بدر عبد العاطى المتحدث بإسم الخارجية أن شكرى أكد خلال اللقاء مواقف مصر الثابتة تجاه عدد من قضايا المنطقة وعلي رأسها القضية الفلسطينية والأزمة الليبية والأزمة السورية والوضع في اليمن والعراق، مشيراً الى السعى المصرى الجاد والدؤوب لإستعادة الأمن والاستقرار فى منطقة الشرق الأوسط، كما أكد شكرى لنظيره الأمريكى موقف مصر الحازم لمحاربة الارهاب ومواجهة الفكر المتطرف الذى يستهدف الشباب حول العالم وذلك من خلال الدور الذى تقوم به مؤسسة الأزهر الشريف صاحبة الفكر المعتدل والتى حملت لواء الاسلام الوسطى على مر القرون الماضية. أضاف المتحدث أن الوزير شكرى جدد خلال اللقاء موقف مصر بأن محاربة الارهاب يلزم لها مقاربة شاملة تتضمن مواجهة كافة التنظيمات الارهابية التى تستقى فكرها من نفس المنبع وعدم الاقتصار على محاربة تنظيم دون الآخر مما سيكون له مردود أكثر فاعلية فى مواجهة الارهاب الدولى الذى يضرب فى العديد من مناطق العالم.