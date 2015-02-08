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السعودية: تحرك خليجي لبناء موقف موحد تجاه اليمن

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السعودية: تحرك خليجي لبناء موقف موحد تجاه اليمن السعودية: تحرك خليجي لبناء موقف موحد تجاه اليمن

مجلس التعاون الخليجي

كشفت مصادر سعودية مطلعة عن ترقب تحرك خليجي رفيع المستوى بين الدول الست في خطوة لبناء موقف خليجي موحد تجاه الحالة اليمنية الجديدة.

وأوضحت المصادر في تصريح لصحيفة الشرق الأوسط اللندنية نشرته اليوم الأحد أن “تحركاً خليجياً يجريه مسؤول سعودي رفيع المستوى، بين دول الخليج الست، في خطوة لبناء موقف خليجي موحد تجاه الحالة اليمنية الجديدة، والتلويح بعقوبات خليجية”.

وقالت المصادر إن “التحرك سيحدد رؤية دول الخليج تجاه اليمن”.

وأدانت دول الخليج أمس “الانقلاب الذي أقدم عليه الحوثيون واعتبرته نسفاً كاملاً للعملية السياسية السلمية”، ووصفته بأنه يمثل “استخفافاً بكل الجهود الوطنية التي سعت للحفاظ على أمن اليمن، ودعت دول الخليج مجلس الأمن الدولي إلى سرعة التحرك لتفعيل قراراته، لوضع حد لهذا الإنقلاب”.

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