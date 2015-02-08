بالصور.. زحام شديد للتقدم للانتخابات البرلمانية.. و53 مرشح يسجلون بالمنوفية

شهدت محكمة شبين الكوم الابتدائية، صباح اليوم الأحد، زحام شديد لبدء التقدم للانتخابات البرلمانية بمحافظة المنوفية، حيث توافد المئات من مرشحى الانتخابات البرلمانية بمراكز المحافظة إلى المحكمة فى التاسعة من صباح اليوم فى ول يوم للتقديم.

وتسبب الزحام الشديد فى تآخر فتح باب التقديم، حيث لجأت اللجنة العامة للانتخابات بالمنوفية إلى تسجيل أسماء المرشحين فى كشوف وسيتم استلام أوراقهم بأولوية التسجيل بالكشوف .

وسجل نحو 53 مرشح أسمائهم فى الكشوف، تمهيداً لتقديم أوراقهم للالتحاق بسباق الانتخابات البرلمانية.

وعلى الجانب الآخر قال المستشار وائل عمران، نائب رئيس محكمة شبين الكوم الابتدائية، إنه تم الاستعداد لاستقبال طلبات التقديم للانتخابات البرلمانية فى محافظة المنوفية بقاعة المؤتمرات بالمحكمة من الساعه التاسعة وحتى الخامسة مساءً لمدة 10 أيام.

وأضاف عمران – فى تصريحات صحفية – أنه تم تشكيل لجنة لاستلام الطلبات برئاسة المستشار أحمد حبيب، رئيس محكمة شبين الكوم الابتدائية والمستشار أيمن فؤاد إلى جانب موظفين من المحكمة مدربين على استخدام أجهزة الحاسب الآلى وموظف تحصيل أموال التقدم.

وأشار إلى أنه سيتم تشكيل لجنة آخرى لفحص طلبات المتقدمين عقب الانتهاء من تسلم أوراقهم ونتائج الكشف الطبى .