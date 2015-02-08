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محافظ الجيزة الجديد: الباعة الجائلين والاستثمار بالمحافظة على رأس الأولويات

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محافظ الجيزة الجديد: الباعة الجائلين والاستثمار بالمحافظة على رأس الأولويات محافظ الجيزة الجديد: الباعة الجائلين والاستثمار بالمحافظة على رأس الأولويات


> قال الدكتور خالد زكريا العادلي إمام محافظ الجيزة فى حركة المحافظين الجديدة إن ملف الباعة الجائلين على رأس الملفات التى سيهتم بها، مشيرا إلى أنه لن يتم نقل الباعة الجائلين من أماكنهم إلا بعد توفير أماكن لهم ومصدر رزق .

وأضاف المحافظ عقب وصوله إلى المحافظة – أن ملف الاستثمار بالمحافظة أيضا على رأس الأولويات، موضحا أن الجيزة بها استثمارات كبيرة جدا ولابد من استغلالها .

وأشار زكريا إلى أن هناك ملفات أخرى سيعطيها نفس الاهتمام ومنها مشاكل المرور والطرق والعشوائيات والصرف الصحى والتعليم بالمحافظة.

أ ش أ

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