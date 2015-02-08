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“موجرينى” تؤكد دعم الاتحاد الأوروبى لمصر

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“موجرينى” تؤكد دعم الاتحاد الأوروبى لمصر “موجرينى” تؤكد دعم الاتحاد الأوروبى لمصر

واصل سامح شكرى وزير الخارجية لقاءاته مع القادة والمسئولين الدوليين المشاركين فى قمة الأمن بميونخ، حيث التقى فدريكا موجرينى الممثلة العليا للسياسية الخارجية والأمنية بالإتحاد الأوروبى، حيث تناول معها العلاقات الثنائية بين مع الاتحاد الأوروبى وسبل تعزيزها وتطويرها فى المجالات السياسية والاقتصادية والتجارية، والتحضيرات الجارية لإجراء الانتخابات البرلمانية بما يعني الانتهاء من تنفيذ خريطة الطريق، فضلا عن ترتيبات إنعقاد مؤتمر شرم الشيخ الاقتصادى وما تهدف منه مصر الى زيادة الاستثمارات الخارجية لدفع العجلة الاقتصادية وزيادة عدد فرص العمل المتاحة للشباب.

وذكر المتحدث باسم وزارة الخارجية أن موجرينى أكدت خلال اللقاء على الدعم الأوروبى لمصر اقتصادياً خاصة مع الخطوات الملموسة التى تتخذها مصر فى خطوات الاصلاح الاقتصادى، كما ثمنت الموقف المصرى الحازم لمصر فى مواجهة الارهاب معربة عن تأكيدها على الدعم الأوروبى لمصر فى هذا الإطار، وقد أكد شكرى على الرؤية الشاملة لمصر لمواجهة التنظيمات التكفيرية والتى تتعامل مع كافة التنظيمات الارهابية دون استثناءات.

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