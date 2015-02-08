ضبط موظفين لاختلاسهم مليون و700 ألف جنيه من حساب قروض الوحدة المحلية بسوهاج‎

تمكنت مباحث الأموال العامة بسوهاج من ضبط موظفين بالوحدة المحلية بالمراغة لقيامهم بالتزوير في المحررات الرسمية واختلاس مليون وسبعمائة ألف جنيه من حساب قروض الوحدة المحلية لقرية بناويط والتابع لصندوق التنمية المحلية بالقاهر.

كان اللواء إبراهيم صابر، مدير أمن سوهاج، قد تلقي إخطاراً من ضباط مباحث مكافحة جرائم الأموال العامة بالمديرية بوردت معلومات أكدتها التحريات السرية مفادها قيام المسئولين بالوحدة المحلية لقرية بناويط – دائرة مركز المراغة بالتزوير في المحررات الرسمية والإضرار العمدي بالمال العام وتسهيل الاستيلاء علي المال العام واختلاس مبالغ مالية من حساب قروض الوحدة المحلية لقرية بناويط والتابع لصندوق التنمية المحلية بالقاهرة وقد بلغت جملة المخالفات المالية حوالي ” مليون وسبعمائة ألف جنيه “.

وقد أكدت التحريات السرية صحة تلك المعلومات وأضافت أن كلاً من ع.م.ح 53 سنة كاتب شئون عاملين بالوحدة المحلية لمركز ومدينة المراغة ندباً للوحدة المحلية لقرية بناويط – ويقيم دائرة مركز المراغة، أ.م.أ 56 سنة كاتب مخازن ومشتريات بالوحدة المحلية بمركز ومدينة المراغة ندباً إلي الوحدة المحلية بقرية بناويط – ويقيم دائرة المركز، المسئولين عن قروض الوحدة المحلية لقرية بناويط قد قاما بارتكاب العديد من المخالفات المالية والإدارية بصرف القروض التابعة لصندوق التنمية المحلية بالقاهرة والمملوكة للدولة وقاما باختلاس مبالغ مالية والاستيلاء عليها لأنفسهم وذلك عن طريق التزوير في استمارات وكشوف الصرف وكذلك صرف شيكات بأسمائهما بالاشتراك مع آخرين من العاملين بالوحدة المحلية لمركز ومدينة المراغة.

كما أضافت التحريات باشتراك عدد من المسئولين بالوحدة المحلية لقرية بناويط والوحدة المحلية لمركز ومدينة المراغة مع المتحري عنهما في تسهيل الاستيلاء علي المال العام والإضرار العمدي بأموال الدولة.

عقب تقنين الإجراءات تم الحصول علي كافة المستندات الدالة علي ذلك [ مستندات الصرف – شيكات – الدفاتر الخاصة بالوحدة الحسابية بالوحدة المحلية لمركز ومدينة المراغة ]، كلفت إدارة البحث الجنائي باستكمال التحري في الواقعة وضبط المتهمين.

تحرر عن ذلك المحضر الازم وجاري العرض علي النيابة العامة للتصرف.